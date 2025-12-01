Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 01 dicembre 2025  | aggiornato alle 11:26 | 116044 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano

Caffè Pascucci premiata per la capsula 100% compostabile Nipple

Caffè Pascucci conquista la Guida del Camaleonte come torrefazione leader con la capsula Nipple®, 100% compostabile, combinando qualità, sostenibilità e rispetto per l’ambiente

 
01 dicembre 2025 | 11:00

Caffè Pascucci premiata per la capsula 100% compostabile Nipple

Caffè Pascucci conquista la Guida del Camaleonte come torrefazione leader con la capsula Nipple®, 100% compostabile, combinando qualità, sostenibilità e rispetto per l’ambiente

01 dicembre 2025 | 11:00
 

Caffè Pascucci, storica torrefazione marchigiana, è stata riconosciuta come Torrefazione più innovativa dalla Guida del Camaleonte di Gambero Rosso, grazie al sistema di estrazione monoporzionato Nipple®. La capsula è completamente compostabile e si trasforma, dopo l’uso, in fertilizzante naturale, rappresentando un esempio concreto di sostenibilità e responsabilità ambientale.

Caffè Pascucci premiata per la capsula 100% compostabile Nipple®

Mario Pascucci, ceo di Caffè Pascucci, riceve il premio come Torrefazione più innovativa dalla Guida del Camaleonte di Gambero Rosso

Sistema Nipple®: qualità dell’espresso e rispetto per l’ambiente

La capsula Nipple® è realizzata con fibre vegetali, tra cui canna da zucchero e bambù, senza plastica né alluminio. Il design innovativo permette di aprirsi controllatamente alla pressione, garantendo un passaggio ottimale dell’acqua e un espresso pieno, morbido e aromatico, coerente con lo stile italiano. La termoformatura a bassa temperatura riduce le emissioni di CO2, mentre la certificazione “OK Compost Home” di TUV Austria attesta la biodegradabilità in circa 12 settimane in compost domestico.

Caffè Pascucci premiata per la capsula 100% compostabile Nipple®

Il caffè in capsule Nipple®

Sicurezza alimentare e caffè biologico

Le capsule Nipple® sono sicure per il consumo, prive di Bisfenolo A, formaldeide e sostanze ecotossiche. Contengono esclusivamente caffè biologico proveniente da filiere controllate, coltivato senza pesticidi o fertilizzanti chimici, preservando il gusto naturale e gli aromi originali della pianta.

Per valorizzare le caratteristiche della capsula, Caffè Pascucci ha sviluppato macchine da caffè ad hoc, progettate per ottimizzare estrazione, aroma e qualità della bevanda. Il sistema Nipple® garantisce un’esperienza completa e coerente con gli standard della torrefazione.

Una storia di impegno e sostenibilità

Fondata da Alberto Pascucci negli anni ’50, l’azienda ha mantenuto nel tempo la filosofia di creare valore per la comunità e rispettare l’ambiente. Mario Pascucci, attuale ceo del gruppo, sottolinea: «Il nostro impegno non muove il mondo, ma può generare benessere intorno a noi». L’attenzione all’ambiente si riflette anche nell’adozione di energie rinnovabili e nella tostatura a induzione, riducendo significativamente il consumo energetico.

Caffè Pascucci premiata per la capsula 100% compostabile Nipple®

La torrefazione Caffè Pascucci a Monte Cerignone (Pu)

Filiera biologica e responsabilità sociale

Caffè Pascucci accompagna i coltivatori verso pratiche naturali e sostenibili, contribuendo alla conservazione della biodiversità. La capsula Nipple® rappresenta il culmine di questo percorso, sintetizzando qualità, responsabilità e rispetto per il territorio.

Referenze selezionate nella Guida dei Caffè

Oltre al riconoscimento Nipple®, la Guida del Camaleonte inserisce tre referenze Pascucci nell’edizione 2026:

  • Riserva BIO: miscela 85% Arabica e 15% Robusta, tostatura medio-scura, note di nocciola, mandorla, tamarindo e lime.
  • Burundi “Kiwuwuma Tropical Mibirizi”: specialty 100% Arabica, tostatura chiara, aromi di caramello, cioccolato bianco e note floreali.
  • Mild: 75% Arabica e 25% Robusta, tostatura medio-scura, sentori di nocciola, caramello e leggera nota fruttata.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Caffè Pascucci Nipple® capsula compostabile torrefazione italiana espresso sostenibile qualità caffè economia circolare caffè biologico macchine caffè Pascucci sostenibilità ambientale
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Foddlab
Molino Dallagiovanna
Mangilli Caffo
Molino Pasini
Foddlab
Molino Dallagiovanna
Mangilli Caffo
Molino Pasini
Diemme
Sogemi

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025