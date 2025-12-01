Caffè Pascucci premiata per la capsula 100% compostabile Nipple®

Caffè Pascucci, storica torrefazione marchigiana, è stata riconosciuta come Torrefazione più innovativa dalla Guida del Camaleonte di Gambero Rosso, grazie al sistema di estrazione monoporzionato Nipple®. La capsula è completamente compostabile e si trasforma, dopo l’uso, in fertilizzante naturale, rappresentando un esempio concreto di sostenibilità e responsabilità ambientale.

Mario Pascucci, ceo di Caffè Pascucci, riceve il premio come Torrefazione più innovativa dalla Guida del Camaleonte di Gambero Rosso

Sistema Nipple®: qualità dell’espresso e rispetto per l’ambiente

La capsula Nipple® è realizzata con fibre vegetali, tra cui canna da zucchero e bambù, senza plastica né alluminio. Il design innovativo permette di aprirsi controllatamente alla pressione, garantendo un passaggio ottimale dell’acqua e un espresso pieno, morbido e aromatico, coerente con lo stile italiano. La termoformatura a bassa temperatura riduce le emissioni di CO2, mentre la certificazione “OK Compost Home” di TUV Austria attesta la biodegradabilità in circa 12 settimane in compost domestico.

Il caffè in capsule Nipple®

Sicurezza alimentare e caffè biologico

Le capsule Nipple® sono sicure per il consumo, prive di Bisfenolo A, formaldeide e sostanze ecotossiche. Contengono esclusivamente caffè biologico proveniente da filiere controllate, coltivato senza pesticidi o fertilizzanti chimici, preservando il gusto naturale e gli aromi originali della pianta.

Per valorizzare le caratteristiche della capsula, Caffè Pascucci ha sviluppato macchine da caffè ad hoc, progettate per ottimizzare estrazione, aroma e qualità della bevanda. Il sistema Nipple® garantisce un’esperienza completa e coerente con gli standard della torrefazione.

Una storia di impegno e sostenibilità

Fondata da Alberto Pascucci negli anni ’50, l’azienda ha mantenuto nel tempo la filosofia di creare valore per la comunità e rispettare l’ambiente. Mario Pascucci, attuale ceo del gruppo, sottolinea: «Il nostro impegno non muove il mondo, ma può generare benessere intorno a noi». L’attenzione all’ambiente si riflette anche nell’adozione di energie rinnovabili e nella tostatura a induzione, riducendo significativamente il consumo energetico.

La torrefazione Caffè Pascucci a Monte Cerignone (Pu)

Filiera biologica e responsabilità sociale

Caffè Pascucci accompagna i coltivatori verso pratiche naturali e sostenibili, contribuendo alla conservazione della biodiversità. La capsula Nipple® rappresenta il culmine di questo percorso, sintetizzando qualità, responsabilità e rispetto per il territorio.

Referenze selezionate nella Guida dei Caffè

Oltre al riconoscimento Nipple®, la Guida del Camaleonte inserisce tre referenze Pascucci nell’edizione 2026: