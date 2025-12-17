TreValli Cooperlat, Massimo Stronati è il nuovo presidente

Massimo Stronati è il nuovo presidente di TreValli Cooperlat. La nomina è stata ufficializzata lo scorso 11 dicembre dal Consiglio di amministrazione della cooperativa di Jesi (An), tra le realtà più solide del comparto lattiero-caseario italiano, attiva nella produzione di latte, panna, burro, yogurt e formaggi. Una scelta che arriva dopo le dimissioni di Piero Cimarelli e che segna l’inizio di una nuova fase per un’azienda profondamente radicata nel territorio marchigiano, ma con uno sguardo che da tempo va ben oltre i confini regionali.

Massimo Stronati è il nuovo presidente di TreValli Cooperlat

Classe 1962, laureato in Economia aziendale, Cavaliere della Repubblica e Premio Vallesina per l’Imprenditoria nel 2012, Stronati è una figura ben conosciuta nel mondo cooperativo. Oggi è presidente nazionale di Confcooperative Lavoro e servizi e guida Confcooperative Marche, incarichi che raccontano un percorso costruito nel tempo, fatto di relazioni, gestione e conoscenza concreta dei meccanismi che tengono insieme imprese, lavoro e comunità. Dal 2022 è anche alla guida di Interporto Marche Spa, snodo chiave per lo sviluppo del sistema intermodale regionale, mentre sul fronte sportivo ricopre il ruolo di vicepresidente della Pallacanestro Jesi, società di cui è co-fondatore dal 2023. Un profilo articolato, che intreccia economia reale, infrastrutture e territorio.

Ed è proprio questo legame con Jesi e con le Marche che TreValli Cooperlat ha voluto sottolineare nel presentare il nuovo presidente. «Originario di Jesi - scrive l’azienda. Stronati porta con sé un percorso umano e professionale di grande valore. La sua solida esperienza nel mondo cooperativo, unita a una profonda conoscenza del territorio, porteranno una visione strategica fortemente orientata al progresso e alla valorizzazione del settore agroalimentare, in piena sintonia con i valori che da sempre guidano Trevalli Cooperlat: attenzione alle persone, sostenibilità e crescita condivisa. Siamo convinti che, sotto la sua guida, la cooperativa saprà affrontare con competenza e spirito innovativo le sfide che la attendono, proseguendo con entusiasmo e determinazione il proprio percorso di crescita».

Parole che fotografano un momento di passaggio delicato per tutto il comparto agroalimentare, stretto tra dinamiche di mercato sempre più complesse, costi di produzione in aumento e una crescente attenzione ai temi della filiera, della sostenibilità e della remunerazione del lavoro agricolo. In questo contesto, TreValli Cooperlat rappresenta un modello cooperativo che negli anni ha cercato di tenere insieme dimensione industriale e responsabilità verso i soci, mantenendo un’identità riconoscibile anche per chi guarda al mondo del cibo con occhi curiosi, oltre i numeri.

Da parte sua, Stronati ha accolto l’incarico con parole misurate, che restituiscono il senso del ruolo e del momento. «Accolgo questo incarico con grande soddisfazione e profondo senso di responsabilità. Essere chiamato a guidare una realtà che rappresenta un così importante patrimonio di competenze, valori e legame con il territorio mi rende non solo orgoglioso ma anche fortemente inspirato, soprattutto guardando al grande lavoro dei soci e delle persone che ogni giorno ne rendono possibile la crescita».