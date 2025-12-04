Gambero Rosso celebra Julius Meinl per le miscele bio e versatili

La storica torrefazione viennese Julius Meinl, con stabilimento produttivo in Italia, debutta nella Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d’Italia 2026 - Gambero Rosso, ottenendo un risultato che evidenzia la coerenza etica e la qualità costante delle sue miscele. In occasione della presentazione ufficiale a Roma, l’azienda ha ricevuto il premio “Torrefazione Bio”, riconoscimento assegnato alle realtà che si distinguono per l’impegno verso caffè certificati biologici, elemento identitario di un modello produttivo attento all’ambiente, alle persone e alle comunità agricole. Un riconoscimento ritirato da Jacopo Indelicato (Brand Ambassador Julius Meinl Italia) e Anna Federle (Junior Brand Manager Julius Meinl Italia).

Il brand ambassador di Julius Meinl Jacopo Indelicato e la brand manager Anna Federle ricevono il riconoscimento del Gambero Rosso (foto: Francesco Vignali)

Impegno concreto nella sostenibilità lungo tutta la filiera

Il premio rappresenta il riconoscimento di un percorso consolidato, basato su iniziative mirate alla sostenibilità. Julius Meinl supporta piccoli coltivatori in Colombia e Uganda, promuove pratiche agricole rigenerative, programmi di formazione tecnica sulle coltivazioni e progetti per tutelare suoli, biodiversità e risorse idriche. La stessa attenzione si riflette nello stabilimento di Vicenza, dove sono stati implementati sistemi di tostatura a basso consumo energetico, tecnologie efficienti e energia da fonti rinnovabili, con processi pensati per ridurre l’impatto ambientale complessivo.

Eccellenza riconosciuta nelle categorie del caffè

La guida del Gambero Rosso utilizza il sistema dei “macinini” per evidenziare le eccellenze: 1 macinino indica un ottimo prodotto, 2 un prodotto eccellente, 3 un prodotto outstanding. Tra i risultati:

Danube Delight : tre macinini nella categoria Espresso, simbolo di equilibrio e identità sensoriale

: tre macinini nella categoria Espresso, simbolo di equilibrio e identità sensoriale Belvedere Blend macinato: tre macinini per Moka, Filtro e Cold Brew, a conferma della precisione della tostatura e della versatilità

Due macinini sono stati assegnati anche a Belvedere Blend e Gloriette Golde per Espresso, all’Espresso Moka e alla capsula Delizioso Nespresso nella sezione monoporzione

«Ricevere l’Award ‘Torrefazione Bio’ nella prima edizione della guida del Gambero Rosso è per noi un riconoscimento importante», afferma Elena Arpegaro, head of marketing di Julius Meinl Italia. «Per noi sostenibilità significa lavorare ogni giorno lungo tutta la filiera: significa scegliere materie prime coltivate in modo responsabile, sostenere le comunità agricole, ridurre il nostro impatto ambientale e garantire un prodotto che rispecchi valori etici tanto quanto qualità sensoriale. Sapere che questo impegno si traduce in risultati così apprezzati è una grande motivazione a continuare su questa strada».

Leadership nel panorama italiano del caffè

L’inserimento di Julius Meinl nella guida conferma la maturità di un percorso che unisce qualità delle miscele, consapevolezza e sostenibilità, proponendo caffè che siano espressione autentica del territorio, della filiera e delle persone che la compongono.