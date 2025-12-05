Arriva SuperDark: il panettone al cacao firmato Andrea Mainardi e Molino Dallagiovanna

Molino Dallagiovanna annuncia SuperDark, un appuntamento dedicato interamente al nuovo panettone realizzato con l’esclusiva miscela al cacao sviluppata per accrescere le possibilità creative dei professionisti dell’Arte Bianca. La presentazione, in programma dal 6 all’8 dicembre 2025 a Ponte di Legno, offrirà ai partecipanti l’occasione di scoprire in anteprima un prodotto concepito per garantire gusto, equilibrio e performance di lavorazione e che sarà presentato al prossimo Sigep.

Il panettone Superdark firmato Molino Dallagiovanna

Una miscela al cacao studiata per il settore professionale

La nuova miscela firmata Molino Dallagiovanna nasce da una selezione accurata di grani e cacao, studiata per assicurare una struttura ideale negli impasti lievitati. Il risultato è un ingrediente versatile, capace di valorizzare la creatività dei maestri pasticceri e dei panificatori che operano nel comparto food service e horeca.

Anteprima pubblica e presentazione con Andrea Mainardi

Il 6 dicembre alle 19.00, durante il Winter Opening Party in piazza XXVII Settembre, il panettone SuperDark verrà presentato al pubblico da Andrea Mainardi, autore della ricetta che interpreta in chiave contemporanea il grande lievitato delle feste.

Chef Andrea Mainardi

«Con questo appuntamento confermiamo ancora una volta il nostro impegno nella ricerca e nello sviluppo di prodotti pensati per i professionisti del settore, mettendo al centro qualità, innovazione e collaborazione con grandi interpreti dell’Arte Bianca contemporanea», spiega Sabrina Dallagiovanna, Sales&Marketing Manager di Molino Dallagiovanna.

Degustazioni e vendita esclusiva del panettone SuperDark

Dal 6 all’8 dicembre, ogni mattina dalle 8.30 alle 12.30, sarà possibile degustare SuperDark presso il temporary shop Molino Dallagiovanna, situato alla partenza della cabinovia Pontedilegno-Tonale. Le degustazioni saranno accompagnate dal tè caldo all’arancia della Gelateria Campi di Fragole, che proporrà anche la vendita dei panettoni fino a esaurimento scorte. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Consorzio Pontedilegno-Tonale.