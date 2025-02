La pinsa Di Marco sbarca a Sanremo con chef Ruben e Tony Effe

Quando la gastronomia incontra la musica, il risultato non può che essere un'esperienza da ricordare. E per la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, la Pinsa Di Marco arriva nella città dei fiori con un evento che promette di deliziare il pubblico e celebrare il gusto romano. Da martedì 11 a sabato 15 febbraio, Corso Imperatrice diventerà il palcoscenico di "Roma a Sanremo - Damme da Magnà", un appuntamento che vedrà protagonista la celebre pinsa in compagnia dello chef Ruben e del cantante Tony Effe.

Sanremo 2025: la pinsa Di Marco conquista il Festival con chef Ruben e Tony Effe

Sanremo, dunque, non è solo palco, canzoni e spettacolo, ma anche sapori autentici che si fondono con l'atmosfera del Festival. Il chiosco della Pinsa Di Marco, posizionato strategicamente di fronte all'Hotel de Paris, offrirà un vero e proprio viaggio nel gusto grazie a due ricette esclusive pensate per l'occasione. La prima è una pinsa con insalata di carciofi e pecorino, che parte da una base morbida di crema-fonduta di pecorino e viene arricchita con insalata di carciofi conditi con olio, limone, prezzemolo e mentuccia, il tutto completato da scaglie di pecorino romano. L'altra proposta, pensata per chi predilige scelte vegetali, è la pinsa con cicoria e crema di ceci alla romana: una combinazione in cui la crema di ceci aromatizzata con olio accoglie la cicoria ripassata in padella con aglio e olio, completata da un crumble di peperoncino fresco non piccante che aggiunge un tocco cromatico e un leggero contrasto di sapori.

La pinsa Di Marco sbarca a Sanremo 2025

Ma non è tutto: Tony Effe, in gara al Festival con il brano "Damme 'na mano", sarà presente a sorpresa durante la settimana per intrattenere il pubblico con momenti di puro divertimento. Nel frattempo, lo chef Ruben darà vita a un vero e proprio showcooking il 12 febbraio alle ore 16, in cui proporrà un menu ispirato ai sapori della tradizione capitolina. L'idea è quella di portare l'anima culinaria romana in una cornice inedita, trasformando l'attesa delle esibizioni in un'esperienza gastronomica coinvolgente.

A completare il quadro, la Pinsa Di Marco sarà presente anche sul piccolo schermo con il suo spot, che racconterà la storia e l'essenza di questo prodotto, in onda su Rai 1 durante le serate del Festival. Due modalità diverse, quella di Sanremo e quella di Roma, per unire musica e gastronomia in un'unica celebrazione che rende omaggio ai sapori e alle emozioni di un evento che, anno dopo anno, continua a essere il cuore pulsante della cultura italiana.

