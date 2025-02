Un San Valentino goloso con il “Cuore Diamante” di Davide Malizia

Non solo choco lover. Il cioccolato conquista ormai il palato di tutti ogni giorno dell'anno come confermato da recenti dati di "Taste Tomorrow 2024" secondo cui il consumo pro capite degli italiani è di quattro chilogrammi con una preferenza per il cioccolato fondente. Ma certamente sotto il periodo di San Valentino sa essere ancora più convincente al di là di consumi e vendite. A valorizzare il cioccolato come protagonista indiscusso di creazioni romantiche e indimenticabili è Davide Malizia, campione del mondo di pasticceria che sta portando il dolce italiano sulle vette internazionali e oltre a trofei, medaglie e riconoscimenti nei laboratori della sua "Aromacademy" sta facendo un lavoro certosino per accreditare sempre più settore e maestranze.

Cioccolato e amore: il dessert romantico del maestro pasticcere Davide Malizia

Tra sfogliati, lievitati e farine il cioccolato rimane una stella polare tra le sue creazioni e proprio in occasione di San Valentino ha realizzato per gli innamorati d'Italia un dolce ad hoc pensato per due persone. Si tratta del "Cuore Diamante" con crema morbida mascarpone e vaniglia composta di lamponi e fragole, biscotto alle mandorle e limone, croccante al cioccolato e caramello. L'estro e la creatività di Malizia - già Maestro Apei (Ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana), associazione che raduna le più alte maestrie del comparto fondata da Massari, alle spalle importanti riconoscimenti tra cui la medaglia d'oro ai Campionati internazionali di Massa Carrara per lo Zucchero Artistico nel 2005 e i Campionati mondiali di Lussemburgo (World Culinary Cup) con quattro medaglie d'oro nel 2006.

Nel 2008 vince sei medaglie d'oro e il titolo assoluto di categoria artistica e conquista il primo premio per lo zucchero artistico alle Olimpiadi di Erfurt in Germania; e nel 2020 riceve il titolo mondiale "Sucre D'Or - Miglior artista al mondo dello zucchero" per il decennio - sono note da anni al circuito stellare degli addetti ai lavori. Ma è conosciuto anche al grande pubblico sia attraverso trasmissioni televisive di successo che con l'ultima pubblicazione del volume "Aperitivo gourmet" un viaggio attraverso le tutte le delizie dell'happy hour in versione pasticceria salata: oltre 100 ricette più una sezione dedicata agli abbinamenti di base. Il "Cuore Diamante" suggella una serata importante, celebra una giornata iconica tra cuori e prelibatezze. Un dolce in cui Malizia ha saputo, con grande maestria, rendere raffinato e semplice al tempo stesso mantenendo il concept che da sempre lo contraddistingue ovvero il fil rouge che lega le materie prima della tradizione alla pasticceria moderna.

Di Berto Silva

