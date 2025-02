Bonduelle a Beer & Food Attraction 2025 con due nuove linee per il fuoricasa

A Beer & Food Attraction 2025, l'evento di riferimento per il mondo del fuoricasa in programma dal 16 al 18 febbraio a Rimini, Bonduelle Food Service porta due novità pensate per gli operatori della ristorazione: la gamma "Gusti dal mondo", cinque mix di verdure surgelate ispirati a cucine internazionali, e la linea di "Legumi e cereali" in formato Doypack, ingredienti pronti all'uso, senza liquido di governo e confezionati in un packaging pratico e sostenibile.

Bonduelle porta a Beer and Food Attraction due novità per gli operatori della ristorazione

Bonduelle Food Service e la gamma "Gusti dal mondo"

Con la nuova gamma "Gusti dal mondo", Bonduelle Food Service punta a offrire ai professionisti della ristorazione un'opportunità per sperimentare sapori internazionali senza complicazioni in cucina. Le cinque referenze - Contorno Marrakech, Contorno India, Contorno Tex-Mex, Wok China e Wok Indonesia - combinano verdure e legumi con ingredienti tipici di culture gastronomiche diverse, offrendo un ventaglio di possibilità per arricchire i menu con proposte originali. Ogni mix è studiato per adattarsi a diverse preparazioni, dalla cucina fusion fino a interpretazioni più moderne della gastronomia tradizionale.

Il Contorno Marrakech richiama i profumi del Maghreb grazie alla combinazione di verdure, legumi, uvetta e spezie Ras el Hanout, mentre il Contorno India mescola mango, curry e latte di cocco per un gusto avvolgente. Gli amanti dei sapori decisi troveranno nel Contorno Tex-Mex una miscela vivace di verdure con un tocco di piccantezza, mentre le due proposte wok - China e Indonesia - giocano sulle consistenze e i profumi tipici della cucina asiatica, rispettivamente con cavolo bianco, funghi shitake e mais baby nel primo, e germogli di bambù, funghi neri e castagne d'acqua nel secondo. Pensata per rispondere alle esigenze di rapidità e praticità della ristorazione moderna, la gamma si distingue per la semplicità di preparazione: ogni mix è pronto all'uso, facilmente porzionabile e privo di amidi, additivi o aromi artificiali.

Bonduelle Food Service e la linea "Legumi e cereali"

L'altra grande novità presentata da Bonduelle Food Service è la linea di "Legumi e cereali" in formato Doypack. L'idea alla base di questa gamma è semplice: fornire prodotti già pronti, senza liquido di governo, per ridurre sprechi e semplificare la gestione in cucina. Il formato stand-up da 800 grammi garantisce una conservazione ottimale a temperatura ambiente, senza bisogno di refrigerazione, e si distingue per la facilità d'uso e la sicurezza alimentare, eliminando la necessità di lattine o barattoli di metallo.

Le cinque referenze disponibili - Ceci, Fagioli rossi, Grano saraceno tostato, Mix di bulgur e quinoa, Mix di grano e quinoa rossa - rispondono alle richieste di una ristorazione sempre più attenta al bilanciamento nutrizionale e alla qualità degli ingredienti. La versatilità di questi prodotti li rende ideali per un'ampia gamma di ricette, dalle insalate ai poke bowl, dagli hummus ai contorni caldi.

