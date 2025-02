Nestlé chiude il 2024 in calo, ma alza i dividendi e punta alla ripresa nel 2025

Il 2024 non è stato un anno di crescita per Nestlé, che ha registrato una flessione delle vendite e una contrazione degli utili, risentendo di un contesto economico debole e di consumi non particolarmente vivaci. Eppure, il colosso alimentare svizzero non sembra preoccupato per il futuro: il gruppo ha infatti confermato la propria strategia di lungo termine, rilanciando con un aumento dei dividendi e un piano di risparmio volto a stimolare la crescita nei prossimi anni.

Nestlé: vendite in calo, ma dividendi in crescita

Entrando nei numeri, le vendite del gruppo sono calate dell'1,8% su base annua, attestandosi a 91,35 miliardi di franchi svizzeri (circa 100,4 miliardi di dollari), rispetto ai 93 miliardi del 2023. Tuttavia, il colosso di Vevey ha sottolineato una crescita organica del 2,2%, con un aumento della crescita interna reale (Rig) dello 0,8%. Un dato che indica come, al netto di fattori esterni, il business stia comunque mantenendo una certa vitalità. A trainare la crescita sono stati soprattutto il caffè e le bevande calde, che si confermano la categoria più forte del portafoglio Nestlé, affiancate dai prodotti dolciari e dalla divisione pet food.

Sul fronte della redditività, il reddito operativo ricorrente ha segnato un calo del 2,2%, fermandosi a 15,70 miliardi di franchi, con un margine operativo sceso di poco, dal 17,3% al 17,2%. L'utile netto ha subito una flessione del 2,9%, raggiungendo quota 10,88 miliardi. Un dato in parte compensato dal miglioramento del flusso di cassa libero, cresciuto del 2,5% a 10,67 miliardi di franchi. In questo contesto, il Consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea generale annuale del 16 aprile un incremento del dividendo da 3,00 a 3,05 franchi per azione, un segnale di fiducia nei confronti degli azionisti nonostante il rallentamento della performance finanziaria.

Il ceo Laurent Freixe ha commentato così i risultati: «In un contesto macroeconomico difficile e in un ambiente di consumo debole, abbiamo ottenuto una solida performance nel 2024 in linea con le nostre ultime indicazioni. La crescita organica è stata del 2,2%, con un ritorno alla crescita interna reale positiva dello 0,8%, ed entrambe si sono rafforzate nella seconda metà. Abbiamo una chiara tabella di marcia per accelerare le prestazioni e trasformarci per il futuro. Aumentare gli investimenti per guidare la crescita è fondamentale per il nostro piano. Ciò significa offrire un gusto e una qualità di prodotto superiori con un valore imbattibile, scalare le nostre piattaforme e i nostri marchi vincenti, accelerare il lancio delle nostre “grandi scommesse” di innovazione e affrontare le performance inferiori. Stiamo creando il carburante per questi investimenti di crescita attraverso il nostro nuovo programma di risparmio sui costi triennale da 2,5 miliardi di CHF. Stiamo facendo buoni progressi e abbiamo già garantito oltre 300 milioni di CHF di questi risparmi per il 2025».

Per il 2025, Nestlé si aspetta un miglioramento della crescita organica delle vendite, senza fornire cifre precise, mentre il margine operativo di base dovrebbe attestarsi al 16%. Il programma di risparmio da 2,5 miliardi di franchi, annunciato lo scorso novembre, ha già prodotto i primi effetti con risparmi per 300 milioni e si prevede che possa raggiungere i 700 milioni entro fine anno, arrivando a 1,4 miliardi nel 2026. Parallelamente, la multinazionale ha intenzione di incrementare gli investimenti in pubblicità e marketing, portandoli al 9% delle vendite entro la fine del 2025.

