Stefano Collomb reinventa la colomba pasquale con un tocco californiano

A Pasqua la tradizione dolciaria italiana si arricchisce di una nuova proposta che unisce gusto e originalità. Il maitre chocolatier Stefano Collomb, in collaborazione con il California Prune Board, ha dato vita a una versione inedita della colomba pasquale, arricchita dalla dolcezza naturale delle Prugne della California. Un'edizione limitata che promette di stupire gli appassionati di lievitati con un sapore equilibrato e una consistenza avvolgente, ideale da condividere in famiglia o da regalare.

La colomba incontra le Prugne della California: il nuovo dolce di Stefano Collomb

L'idea nasce dal desiderio di reinterpretare un dolce iconico senza stravolgerne l'essenza. L'impasto soffice della colomba si sposa con la morbidezza delle Prugne della California, ingredienti che apportano un gusto intenso e una naturale dolcezza, senza la necessità di aggiungere zuccheri. Un equilibrio che esalta la lavorazione artigianale e che rispetta l'identità di un prodotto nato per le feste pasquali. La Colomba alle Prugne della California sarà disponibile esclusivamente alla pasticceria-cioccolateria "Chocolat" di La Thuile, ad Aosta, locale di riferimento per gli amanti del cioccolato e della pasticceria d'autore. Per chi non potesse recarsi in negozio, sarà possibile ordinarla direttamente dal sito ufficiale chocolat-collomb.it o telefonicamente al numero 0165 884783, al prezzo di 19 euro. Una proposta accessibile che valorizza la qualità delle materie prime e il lavoro artigianale.

Quanto agli ingredienti, la ricetta si mantiene fedele alla tradizione con l'uso di farina di frumento, acqua, zucchero, burro, tuorlo d'uovo, lievito naturale, miele e vaniglia. Le Prugne della California, immerse in un leggero sciroppo di glucosio-fruttosio, si inseriscono armoniosamente nell'impasto, regalando un tocco aromatico inconfondibile. A completare il tutto, una glassatura a base di albume, zucchero, farine di mais e riso e una nota di vaniglia che arricchisce ulteriormente il profilo sensoriale del dolce. Come per ogni lievitato artigianale, la lavorazione richiede pazienza e attenzione, con tempi di lievitazione lunghi che garantiscono morbidezza e leggerezza.

La scelta delle Prugne della California non è casuale. Oltre ad essere apprezzate per il loro sapore naturalmente dolce, sono prive di grassi e ricche di fibre, un ingrediente che si presta bene a lavorazioni di pasticceria per la sua capacità di mantenere la giusta umidità all'interno dell'impasto. Un dettaglio che rende questa colomba non solo gustosa, ma anche particolarmente soffice e fragrante nel tempo.

