La pasticceria Caffè Gilli si conferma la regina della schiacciata alla Fiorentina

Ancora una volta, il Caffè Gilli si aggiudica il titolo di miglior schiacciata alla Fiorentina. La storica pasticceria fiorentina ha trionfato nell'edizione del ventennale (2005-2025) del concorso ufficiale dedicato al dolce simbolo del Carnevale, portando a casa ben due riconoscimenti: il primo posto assoluto con 114 punti e il premio speciale della giuria tecnica. Sul podio anche la pasticceria Fratelli Rigacci di Cerbaia, seconda con 111 punti, e la pasticceria Giorgio di Firenze, terza con 110 punti. La finale del contest si è svolta martedì 25 febbraio nel bar storico del Teatro della Pergola, alla presenza di alcune delle migliori pasticcerie dell'area metropolitana.

Un concorso che, anno dopo anno, si conferma il più longevo del comparto in Toscana e uno dei più radicati in Italia. Un evento che va ben oltre la competizione, diventando un momento di celebrazione della tradizione gastronomica fiorentina. Quest'anno la competizione, organizzata in collaborazione con Guido Guidi Ricevimenti e la Venerabile Compagnia dei Quochi, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze ed è stata inserita nel calendario di "Vetrina Toscana", il progetto della Regione Toscana per la promozione del turismo enogastronomico. Come da tradizione, la gara ha visto una selezione rigorosa: tra le quasi 70 richieste di partecipazione, solo 35 concorrenti sono stati ammessi alla finale. Tra questi, nomi storici come la pasticceria Marisa, vincitrice di ben cinque edizioni, e i campioni in carica delle ultime edizioni: Giorgio, Stefania e, ovviamente, Gilli. Presenti anche forni rinomati come I 3 Pini, Masaccio e Pugi, oltre a numerose pasticcerie celebri nell'area metropolitana fiorentina, da Grassina a Vinci, da Scandicci a Prato.

A decretare il podio è stata una doppia giuria: da un lato la giuria tecnica, formata da pastry chef ed esperti del settore, tra cui Paolo Sacchetti (vicepresidente nazionale Ampi), Raffaele Musacco (docente di alta pasticceria di Carra Spa), Alessio Guastini e Massimo Cortini, ideatore del concorso nel 2005. Dall'altro, la giuria specializzata, composta da rappresentanti di istituzioni e associazioni, tra cui Daniela Mugnai (Vetrina Toscana), Gennaro Giliberti (Regione Toscana), Luca Alves (Consorzio Vino Chianti) e Francesco Bechi (Federalberghi). Oltre al prestigioso titolo, i vincitori hanno ricevuto una pergamena ricordo a cura del Festival delle Pasticcerie e della Casa della Nella, oltre a una targa commemorativa offerta da Carra Distribuzione Spa, main sponsor dell'evento. Inoltre, il Consorzio Vino Chianti ha premiato i primi tre classificati con bottiglie di pregiato vinsanto. La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione della vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi. Un momento speciale è stato poi dedicato al Premio "Beppe Pirrone", assegnato alla pasticceria Marisa per il suo storico palmarès e a Guido Guidi per il contributo alla valorizzazione della pasticceria fiorentina.

Prima della gara, la manifestazione ha reso omaggio a Beppe Pirrone, ideatore del concorso insieme a Massimo Cortini. A seguire, si è tenuta una tavola rotonda sul tema "Firenze, la Toscana e le sue dolci tradizioni: come promuoverle a livello nazionale ed europeo facendo sistema?", coordinata da Roberto Rizzo. Tra i relatori, Jacopo Vicini (assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze), Gennaro Giliberti (dirigente agronomo della Regione Toscana), Francesco Bechi (Federalberghi) e Francesca Lascialfari (preside dell'Istituto alberghiero Saffi). Dopo la discussione, un buffet ha offerto un assaggio dei migliori prodotti della tradizione dolciaria fiorentina, tra cui budini di riso del Caffè Patrizia, pan di ramerino del Forno all'Angolo e schiacciata con l'uva del Forno I 3 Pini, tutti vincitori delle rispettive categorie nel 2024.

