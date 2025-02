Bergader: un nuovo assetto per affrontare il 2025 all'insegna della crescita

La storica azienda bavarese Bergader, rinomata per la produzione e commercializzazione di formaggi di alta qualità, inaugura il 2025 con un'importante novità organizzativa. Andrea Brognolli, professionista con una consolidata esperienza nello sviluppo delle vendite sui mercati esteri, assume il ruolo di direttore vendite per l'Italia e l'area balcanica. Con questo nuovo incarico, Bergader punta a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano e a intensificare l'espansione nei Balcani, consolidando le relazioni con distributori e clienti in entrambe le aree strategiche.

Andrea Brognolli, nuovo direttore vendite per l'Italia e l'area balcanica di Bergader

Il 2024 è stato un anno particolarmente positivo per l'azienda, che ha registrato una crescita significativa sia in termini di volumi che di fatturato, superando le aspettative nonostante un contesto di mercato complesso. Tutti i canali di vendita hanno contribuito al successo, con un ruolo di primo piano giocato dalla nuova linea di formaggi erborinati Edelblu, proposta nelle versioni "Classic", "Gourmet", "Cubetti" e "Cream". Una gamma che ha incontrato il favore del pubblico, confermando la capacità di Bergader di rispondere ai gusti e alle esigenze dei consumatori con prodotti innovativi e di alta qualità.

Con lo sguardo rivolto al futuro, l'azienda intende proseguire sulla strada del consolidamento, ampliando ulteriormente la distribuzione dei suoi prodotti per rendere ancora più accessibile al pubblico italiano la tradizione casearia bavarese. In parallelo, Bergader continuerà a investire sull'export, con un focus particolare sui mercati serviti attraverso la piattaforma italiana, dimostrando ancora una volta la propria vocazione internazionale. «La nostra parola d'ordine per il 2025 è consolidamento - afferma Andrea Brognolli. Vogliamo rafforzare la nostra presenza sul mercato italiano e internazionale, mantenendo alta la qualità che contraddistingue Bergader». Un obiettivo chiaro, che si inserisce in una strategia ben delineata e supportata dall'esperienza dell'azienda nel coniugare tradizione e innovazione.

Bergader punta a rafforzare la sua presenza in Italia e nei Balcani con Andrea Brognolli

L'espansione internazionale di Bergader si fonda su un approccio interculturale, che unisce una visione globale a un'azione locale mirata. Questo significa non solo applicare le proprie best practice commerciali, ma anche comprendere a fondo le dinamiche culturali e sociali dei Paesi in cui si vuole crescere. La consapevolezza che il successo commerciale dipenda anche dalla capacità di costruire relazioni solide con partner e clienti, rispettando le specificità di ogni mercato, è un valore che guida Bergader nel suo percorso di crescita.

