L'olio evo italiano sbarca su Alibaba: un'intesa per conquistare i mercati globali

L'olio extravergine d'oliva italiano trova un nuovo alleato nella sua espansione globale grazie alla collaborazione tra l'Associazione italiana frantoiani oleari (Aifo) e Alibaba.com, la principale piattaforma B2B con oltre 48 milioni di buyer attivi in più di 200 Paesi. L'accordo, presentato alla Fiera del Levante di Bari durante il convegno "Dal Frantoio al digitale: nuove frontiere per la vendita di oli di qualità", mira a offrire ai produttori italiani un accesso privilegiato ai mercati internazionali, valorizzando un prodotto simbolo del made in Italy.

L'olio evo italiano alla conquista del mondo con Alibaba.com

L'iniziativa rientra nel progetto esecutivo 2025 di Italia Olivicola, supportato dal Regolamento Ue 2021/2115, che incentiva innovazione, competitività e digitalizzazione nel settore olivicolo. Il contesto della Fiera del Levante ha fornito la cornice ideale per annunciare questa intesa strategica, con l'obiettivo di potenziare la visibilità dell'olio extravergine italiano nel mondo e creare nuove opportunità di business per i frantoiani.

«L'olio evo italiano è un patrimonio straordinario, frutto di tradizione, passione e qualità. Tuttavia, senza un accesso strutturato ai mercati internazionali, rischiamo di non valorizzare appieno il lavoro dei nostri frantoiani - ha dichiarato Elia Pellegrino, presidente di Aifo. Grazie a questa partnership con Alibaba.com, offriamo ai nostri associati la possibilità di entrare in contatto con buyer da tutto il mondo, ampliando le loro opportunità di business in modo concreto e innovativo».

Sul versante della piattaforma, Alibaba.com si conferma un punto di riferimento per i produttori che desiderano ampliare i loro orizzonti commerciali. «Alibaba.com è la piattaforma B2B leader a livello globale, il punto di riferimento per i produttori di olio evo che vogliono espandere il proprio business oltre i confini nazionali - ha affermato Chiara Plutino, business development manager B2B di Alibaba.com. Offriamo accesso diretto a buyer qualificati in tutto il mondo, strumenti avanzati per la vendita e la massima visibilità sul mercato internazionale».

