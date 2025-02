Madama Oliva si rinnova online: nuovo sito web per gli “specialisti delle olive”

Madama Oliva cambia volto online. L'azienda abruzzese, tra i leader del settore delle olive da tavola, ha infatti lanciato il suo nuovo sito web, madamaoliva.it, pensato per offrire un'esperienza più fluida e coinvolgente sia ai consumatori che agli operatori del comparto. Una piattaforma rinnovata che racconta non solo i prodotti, ma anche la storia e i valori aziendali, con un occhio di riguardo alla sostenibilità. Per accompagnare il lancio, è partita il 4 febbraio una campagna social “in dark” su Facebook e Instagram, curata insieme ad Absoluta, il partner strategico e creativo dell'azienda.

Madama Oliva: un nuovo sito web per raccontare la passione per le olive e il territorio

Questo restyling segna un passo avanti nel percorso di posizionamento di Madama Oliva, che dal 2023 ha scelto il payoff “Gli specialisti delle olive” per rafforzare la propria identità. Il nuovo sito non è solo una vetrina di prodotti, ma un punto d'incontro per chi vuole scoprire la filosofia dell'azienda. «I nostri investimenti in comunicazione puntano a rafforzare la nostra presenza a livello nazionale e internazionale» spiega Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva. Questi cambiamenti ci aiutano a supportare la crescita, consolidare il nostro ruolo nel settore e affrontare con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione».

Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva

Fondata nel 1989 a Carsoli, in provincia dell'Aquila, Madama Oliva è un punto di riferimento con oltre 400 referenze, 20 linee produttive e una presenza in 45 Paesi, con 22 milioni di confezioni prodotte ogni anno. Il 2025 segna un altro traguardo importante: dal 1° gennaio, l'azienda è diventata una Benefit company e ha ottenuto la certificazione Uni/PdR 125:2022 per la parità di genere, confermando il suo impegno per la sostenibilità e la qualità dei servizi offerti. Il nuovo sito rispecchia questa visione con un design moderno e intuitivo. Animazioni leggere, un mega menu strutturato e un approccio mobile-first permettono una navigazione fluida da qualsiasi dispositivo. La piattaforma è disponibile in italiano e in inglese, a conferma dell'espansione internazionale dell'azienda.

Tra le novità più interessanti, c'è la sezione corporate, che racconta la storia dell'azienda, le persone che ne fanno parte e l'impegno per la sostenibilità. La parte dedicata ai prodotti diventa una vetrina digitale ricca e dettagliata, con un focus su olive, lupini e specialità gastronomiche. Non manca uno spazio dedicato al canale Horeca e alla vendita online, oltre a una selezione di ricette e idee culinarie per ispirare i consumatori.

