Boom dei formaggi italiani in Giappone: export al  14% nel 2024

L'interesse del Giappone per i formaggi italiani continua a crescere. Infatti, nel 2024, le esportazioni delle nostre specialità casearie hanno registrato un incremento del 14% in volume e dell'11% in valore, raggiungendo un totale di 12.700 tonnellate vendute nel Paese del Sol Levante. Di queste, il 40% è certificato Dop, per un valore complessivo di 106,9 milioni di euro.

I formaggi italiani sono sempre più amati in Giappone

I formaggi Dop e Igp contribuiscono per 53,4 milioni di euro all'export complessivo, trainati da Grana Padano Dop e Parmigiano Reggiano Dop, che insieme segnano un +12% a volume (quasi 2mila tonnellate esportate per oltre 22 milioni di euro), e dai formaggi grattugiati, che spiccano con un aumento dell'87% (1.400 tonnellate). Crescono anche la Mozzarella di Bufala Campana Dop (800 tonnellate) e il Gorgonzola Dop (510 tonnellate).

I dati sono stati diffusi da Afidop, Associazione formaggi italiani Dop e Igp, in occasione della 50esima edizione di Foodex Japan 2025, la principale fiera agroalimentare giapponese, in programma a Tokyo dall'11 al 14 marzo. Per l'occasione, l'associazione partecipa con i suoi formaggi Asiago Dop, Gorgonzola Dop, Grana Padano Dop, Pecorino Romano Dop e Piave Dop all'evento “The Italian Aperitivo”, organizzato il 13 marzo presso l'Ambasciata Italiana da Ice e Fiere di Parma. Tra i presenti, il presidente Afidop, Antonio Auricchio, e l'ambasciatore italiano in Giappone, Gianluigi Benedetti.

