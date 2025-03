Agroittica Lombarda: Alberto Messaggi nuovo amministratore delegato

Agroittica Lombarda, tra le aziende leader nell'acquacoltura di eccellenza e nella produzione di caviale, ha un nuovo amministratore delegato: Alberto Messaggi, che prende il posto di Carla Sora. La sua nomina segna una fase di rinnovamento per l'azienda, con l'obiettivo di rafforzare la presenza internazionale del brand Calvisius e consolidare il posizionamento del caviale come core business. Con una carriera maturata in realtà di primo piano come Ciba-Geigy Italia, Sanofi, Sanpellegrino e Legler, Messaggi porta in Agroittica un bagaglio di competenze gestionali e strategiche costruito nel tempo. Negli ultimi anni ha operato nel Gruppo Feralpi, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino alla direzione finanziaria e gestionale. Attualmente, è anche amministratore delegato di Defim OrsoGrill e Saexpa.

Alberto Messaggi, nuovo amministratore delegato di Agroittica Lombarda

La sfida, dunque, è chiara: valorizzare il caviale e rafforzare la presenza sui mercati internazionali. «Calvisius è un brand unico nel luxury food, capace di costruire un sistema di valori e cultura molto forte. Sono entusiasta di intraprendere questa nuova sfida e di contribuire alla crescita e all'innovazione di Agroittica Lombarda» ha detto Messaggi. Una dichiarazione che segna la volontà di imprimere una direzione chiara all'azienda, puntando su crescita e consolidamento.

Agroittica Lombarda: la filosofia e le certificazioni

Al centro della filosofia di Agroittica Lombarda, ricordiamo, c'è una produzione basata su principi di sostenibilità e rispetto della biodiversità. L'azienda ha messo a punto un sistema di acquacoltura che garantisce condizioni ottimali per la crescita degli storioni, con particolare attenzione alla qualità dell'acqua e all'alimentazione naturale. Dopo i primi due anni di vita, i pesci vengono trasferiti in ampi bacini scavati nella ghiaia, che riproducono il loro habitat naturale e funzionano come biofiltri, migliorando ulteriormente la qualità dell'acqua.

Il risultato è un caviale di alta qualità, che mantiene una lavorazione artigianale e una filiera produttiva rigorosamente controllata. Le certificazioni Brc, Ifs higher level e Friend of the Sea testimoniano l'impegno dell'azienda verso standard elevati. Ma la sostenibilità non si esaurisce nella produzione: Agroittica partecipa attivamente a progetti di tutela delle specie autoctone di storione e finanzia iniziative dedicate alla valorizzazione della biodiversità acquatica in Lombardia. Un impegno che va oltre il business e si traduce in un contributo concreto alla conservazione dell'ecosistema.

© Riproduzione riservata