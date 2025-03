TheFork: il tiramisù resta il re dei dessert al ristorante

Quando arriva il momento di scegliere il dolce al ristorante, gli italiani sembrano avere le idee piuttosto chiare. Il tiramisù si conferma infatti il dessert più amato, in particolare tra i giovani tra i 25 e i 34 anni, seguito da cheesecake e dai dolci a base di cioccolato. A rivelarlo è un sondaggio condotto da TheFork, la nota piattaforma per la prenotazione online di ristoranti, in occasione della Giornata mondiale della torta, in programma il prossimo 17 marzo.

Il tiramisù si conferma il dolce più amato al ristorante

I dati mostrano una passione diffusa per il dessert a fine pasto: quasi il 90% degli italiani dichiara di avere un dolce preferito quando mangia fuori e solo una piccola percentuale, circa il 3%, sostiene di non ordinarne mai uno. L'indagine, realizzata da YouGov per conto di TheFork, mette in luce quanto il consumo di dolci al ristorante sia un'abitudine radicata. Il 96% degli intervistati dichiara di concedersi almeno occasionalmente un dessert, e sebbene solo il 15% affermi di ordinarlo sempre, un altro 15% lo sceglie solo di rado, una tendenza che si riscontra soprattutto tra i clienti della fascia d'età 45-54 anni.

Ma cosa spinge gli italiani a concludere il pasto con un dolce? Secondo la ricerca, più del 40% considera il dessert un gesto di gratificazione personale, un piccolo lusso che ci si concede per coccolarsi. Per molti, poi, rappresenta un rito quasi imprescindibile, una sorta di chiusura naturale del pasto. L'idea di scegliere un dolce per ragioni legate alla salute, invece, sembra avere poco appeal: meno del 10% degli intervistati dichiara di orientarsi verso il dessert con motivazioni salutistiche. Se il tiramisù continua a essere il dolce più richiesto, la sua popolarità tra i giovani conferma come anche le nuove generazioni siano affezionate a questa icona della pasticceria italiana. Tuttavia, la classifica dei dessert più amati mostra anche una crescente attenzione verso proposte internazionali, come la cheesecake, e un'attrazione costante per il cioccolato, da sempre protagonista nei menù dei ristoranti.

