Trevalli e Hoplà Professional, nuovo packaging più funzionale

Il mondo della ristorazione e della pasticceria professionale è in costante evoluzione, e stare al passo con le esigenze di chef, pasticceri, baristi e gelatieri significa saper interpretare i cambiamenti del mercato con scelte strategiche mirate. È proprio in quest'ottica che Trevalli Cooperlat ha presentato, nell'ultima edizione di Sigep, il restyling grafico delle linee Trevalli Professional e Hoplà Professional, due brand di riferimento nel settore alimentare italiano.

Trevalli e Hoplà Professional, un nuovo look per la linea dedicata ai professionisti

L'aggiornamento dell'immagine delle due linee dedicate ai professionisti nasce da un processo data-driven, che ha coinvolto strumenti di analisi avanzata per comprendere le esigenze di chi lavora ogni giorno con questi prodotti. Grazie alla collaborazione con Tradelab e al supporto strategico di Arteficegroup, l'azienda ha sfruttato tecnologie di intelligenza artificiale predittiva per interpretare le percezioni dei professionisti del settore e tradurle in un'identità visiva rinnovata. Il risultato è un packaging che punta a essere non solo esteticamente accattivante, ma anche funzionale alle esigenze pratiche di chi opera nel mercato del fuori casa.

Dietro questa scelta c'è una visione chiara: Trevalli Professional continua a rappresentare l'eccellenza lattiero-casearia italiana, con una qualità che non scende a compromessi e un'immagine che richiama il prestigio del brand. Parallelamente, Hoplà Professional si distingue per la sua proposta basata su alternative vegetali, ideali per chi cerca versatilità e soluzioni innovative in cucina. Due anime diverse, ma complementari, che con questo restyling trovano un equilibrio visivo e strategico capace di rafforzare la loro riconoscibilità e il legame con i professionisti del settore.

