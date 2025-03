Nasce Eva, l'Associazione europea degli aceti. Tra i fondatori anche Federvini

È nata a Bruxelles l'Eva (European vinegar association), la nuova associazione che riunisce i produttori europei di aceti con l'obiettivo di rappresentare il comparto a livello comunitario. Tra i soci fondatori figura anche Federvini, a conferma dell'impegno italiano nel dare voce a un comparto che affonda le sue radici nella storia alimentare del continente.

Nasce l'Associazione europea degli aceti

A dare l'annuncio è stato il presidente del Gruppo aceti di Federvini, Giacomo Ponti: «Siamo lieti di aver contribuito alla nascita di un'associazione europea focalizzata sul comparto degli aceti per conferire al settore una voce europea unica e autorevole». Parole che sintetizzano la portata dell'iniziativa, pensata per coordinare le esigenze dei produttori dei diversi Paesi europei, promuovendo un confronto più diretto e strutturato con le istituzioni comunitarie. A guidare l'associazione nella sua fase iniziale è il francese Valéry Brabant, affiancato dalla vicepresidente Patricia Surendok dei Paesi Bassi. Per l'Italia, la rappresentanza è affidata a Sabrina Federzoni, vicepresidente del Gruppo aceti di Federvini, che assume anche il ruolo di tesoriere. Una governance che riflette la volontà di mantenere un equilibrio tra le principali tradizioni produttive europee, a partire da quelle storicamente più radicate nel mondo dell'aceto.

Un primo passo importante per Eva è stato l'ingresso ufficiale nel Comité européen des entreprises des vins (Ceev), avvenuto in occasione dell'ultima assemblea generale. Un'adesione che sottolinea la volontà di costruire sinergie con realtà già consolidate e attive a livello europeo. Non a caso, Ponti e Federzoni hanno voluto ringraziare il Comité vins e i suoi membri: «Ringraziamo il Comité e tutti i suoi membri per averci accolto nella casa comune del Ceev con il quale condividiamo molte sfide a livello europeo e con il quale abbiamo valori e princìpi in comune». L'attenzione si sposta ora sulle prossime sfide da affrontare, a cominciare dalla valorizzazione di un prodotto spesso dato per scontato ma che rappresenta, in molte sue declinazioni, un patrimonio culturale e gastronomico di assoluto rilievo. «Ora tutti al lavoro per affrontare insieme e al meglio delle nostre possibilità le sfide che attendono il mondo europeo degli aceti in difesa di un prodotto che affonda le proprie radici nella storia e nelle tradizioni agricole dei nostri Paesi e di cui i prodotti a Dop e a Igp sono i migliori interpreti» hanno concluso all'unisono Ponti e Federzoni.

© Riproduzione riservata