Fonte Margherita 1845 porta la sua natura eco-friendly a Bari

Fonte Margherita 1845 sarà sponsor del Marketing Retail Summit in programma il 2 aprile a Bari. L'azienda veneta, storica realtà dell'acqua minerale con sede tra le Piccole Dolomiti, sfrutterà l'evento per mettere in vetrina il suo packaging sostenibile e le sue linee di bevande analcoliche a marchio “Acqua Azzurra”, pensate per il mondo del retail. Una scelta coerente con l'impegno dell'impresa per la promozione di uno stile di vita sano, responsabile e attento all'ambiente.

Bevande analcoliche e packaging green: così Fonte Margherita si racconta al summit di Bari

Il summit, che riunirà rappresentanti della moderna distribuzione organizzata e dell'industria alimentare, offrirà ai partecipanti un'occasione concreta per conoscere da vicino le soluzioni beverage di Fonte Margherita. Durante l'intera giornata saranno infatti disponibili il brick eco-friendly da 50 cl, le bottiglie in vetro di acqua oligominerale da 80 cl, i nove gusti di bevande analcoliche da 100 cl e i cinque aperitivi analcolici da 27,5 cl. In chiusura dei lavori, ogni partecipante riceverà anche un brick eco-friendly nel pratico formato da 33 cl.

Il packaging sarà protagonista tanto quanto il contenuto: il brick, realizzato in cartone riciclabile compreso il tappo, è pensato per un facile riuso, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. Il vetro, invece, è la scelta primaria per l'imbottigliamento delle acque minerali, in linea con l'identità del marchio, che punta su materiali durevoli e a basso impatto. Le bevande e gli aperitivi, rigorosamente analcolici, si inseriscono in un'idea di consumo che punta alla socialità responsabile: bere e socializzare, sì, ma senza alcol.

Che cosa sapere su Fonte Margherita 1845

Fondata nel 1845, Fonte Margherita è una realtà che ha saputo aggiornarsi senza perdere di vista le proprie radici. Alla base della sua filosofia ci sono la salute, la sostenibilità ambientale e sociale, la scelta non-alcolica e il sostegno alla ricerca scientifica pediatrica, portato avanti tramite una fondazione onlus. Il Marketing Retail Summit rappresenta, quindi, non solo una vetrina per i suoi prodotti, ma anche un momento per ribadire i valori in cui l'azienda crede e che prova a trasmettere attraverso ogni singolo formato.

