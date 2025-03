Vandemoortele acquista Délifrance: nasce un colosso del frozen bakery da 2,4 miliardi

Vandemoortele ha firmato un accordo per l'acquisizione di Délifrance, storico marchio francese del frozen bakery. L'intesa tra il gruppo belga e Vivescia Group, la cooperativa agricola proprietaria di Délifrance, punta a creare un nuovo protagonista globale nel comparto della panificazione surgelata, con un giro d'affari stimato di 2,4 miliardi di euro.

Vandemoortele acquisisce Délifrance: nasce un nuovo colosso del bakery surgelato

Vandemoortele, gruppo alimentare a conduzione familiare con una lunga storia nel mercato europeo, rafforza così in modo significativo la propria posizione nel comparto dei prodotti da forno surgelati. Délifrance, interamente controllata - come annunciato - da Vivescia Industries, è uno dei principali attori del settore a livello europeo, con oltre 3.200 dipendenti, 14 stabilimenti produttivi e un fatturato che ha toccato i 930 milioni di euro al 30 giugno 2024. L'azienda è conosciuta per l'alta qualità dei suoi prodotti da forno surgelati e per l'immagine di eccellenza legata alla tradizione della boulangerie francese, servendo clienti in Europa e Asia, tra rivenditori, operatori del foodservice e panettieri artigianali.

L'operazione è, quindi, un'unione strategica tra due realtà complementari, con radici profonde nel frozen bakery e una presenza internazionale consolidata. L'obiettivo è chiaro: affrontare insieme le sfide del futuro e offrire al mercato un assortimento completo che spazia dai viennoiseries alle specialità danesi, dal pane artigianale ai donuts, dai salati italiani alla pasticceria. I brand coinvolti nel nuovo assetto, oltre a Délifrance, includono Banquet d'Or, Doony's, Lanterna, Acquaviva e Lizzi.

Questa nuova realtà, che aspira a diventare un punto di riferimento globale, punterà anche su espansione internazionale, innovazione e servizi a valore aggiunto per il retail e il foodservice. Sul tavolo anche un'accelerazione degli impegni legati alla sostenibilità, altro pilastro fondamentale della visione condivisa. A sottolineare la portata dell'accordo è intervenuto anche Jean Vandemoortele, presidente del Consiglio di amministrazione del gruppo belga: «Siamo felici di accogliere Délifrance nella famiglia Vandemoortele. Questa sarà una partnership storica, con una strategia solida e una perfetta sintonia culturale».

© Riproduzione riservata