Acetaia Giusti chiude il 2024 con 21 milioni di euro di fatturato

Un'annata da incorniciare per Acetaia Giusti, che archivia il 2024 con un fatturato record di 21 milioni di euro e una crescita del 20% rispetto al 2023. La più antica casa produttrice di aceto balsamico di Modena al mondo, oggi guidata da Claudio Stefani, si prepara a festeggiare nel 2025 il traguardo dei 420 anni di storia con un nuovo look e una lunga serie di eventi. A certificare la buona salute dell'azienda anche il riconoscimento, per il secondo anno consecutivo, di “Great place to work”, assegnato sulla base delle opinioni dei collaboratori.

Il percorso di crescita di Giusti è tutt'altro che estemporaneo: negli ultimi quattro anni, l'azienda ha registrato un tasso annuo composto (Cagr) del 28%, segno di una strategia solida e ben strutturata. Alla base di questo sviluppo c'è la capacità di investire nel prodotto, nel brand e soprattutto nelle persone. Non a caso, il team ha visto l'ingresso di 30 nuove figure nel corso dell'anno, portando il totale a 90 dipendenti, con un incremento del 50% rispetto al 2023. Il riconoscimento “Great place to work” non arriva per caso: il punteggio ottenuto è superiore di nove punti rispetto all'anno precedente, grazie a politiche HR sempre più attente, che includono orari flessibili, welfare personalizzato e anche un bonus bebè da 2mila euro per ogni nuova nascita. «Siamo estremamente orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2024, che rappresentano un importante riconoscimento del nostro percorso di evoluzione continua e dell'impegno nella diffusione di questo straordinario prodotto nel mondo. Il nostro successo parte dall'impegno costante e dalla dedizione del nostro team e passa attraverso la volontà e la capacità di innovare e rinnovarci quotidianamente - ha dichiarato il ceo Claudio Stefani. Guardiamo al 2025 con grande entusiasmo: continueremo a portare l'eccellenza del nostro Balsamico nel mondo, con uno sguardo sempre più attento e concreto ai temi della sostenibilità e della crescita delle nostre persone».

Claudio Stefani, ceo di Acetaia Giusti

Il mercato internazionale gioca un ruolo decisivo nel bilancio dell'azienda: oggi vale infatti il 60% delle vendite totali, con Germania, Stati Uniti e Corea del Sud a guidare la classifica dei paesi più rilevanti. In particolare, gli Usa hanno fatto segnare un aumento del 50% grazie a un lavoro mirato sul posizionamento, tra revisione del modello commerciale, PR e comunicazione digitale. Stesso incremento anche in Corea del Sud, dove la presenza di una filiale e l'apertura di tre punti vendita nei principali department store hanno dato una spinta importante. La Germania si conferma invece il primo mercato estero, con una crescita del 17%, a dimostrazione del consolidamento del brand come riferimento nel segmento premium del Balsamico. Parallelamente, anche il mercato italiano ha risposto bene, con una crescita del 7% sul totale. Particolarmente rilevante il canale retail diretto: le Boutique Giusti, a parità di punti vendita, hanno segnato un +30%, a cui si aggiungono due nuove aperture, a Firenze (via del Corso) e a Milano (Corso Como), portando a un aumento medio del 25% rispetto all'anno precedente.

Un altro asse portante della crescita è stato l'e-commerce, che ha registrato un balzo del 70% rispetto al 2023, grazie a campagne di comunicazione mirate e all'ottimizzazione dell'esperienza di acquisto online. A completare il quadro, i numeri di Casa Giusti, il polo esperienziale dell'azienda alle porte di Modena, all'interno di un borgo agricolo dell'Ottocento restaurato, che nel 2024 ha accolto oltre 40mila visitatori, di cui il 70% provenienti dall'estero. Anche qui, il fatturato è salito del 35%, segno che la storia e la cultura del prodotto continuano ad avere un forte appeal. Il 2025 si preannuncia come un anno ricco di attività, in cui Giusti festeggerà il 420° anniversario con un fitto calendario di appuntamenti: dalle cene “Giro d'Italia”, che uniranno le cucine regionali ai Balsamici della casa e alla mixology di locali selezionati, a una serata gourmet a scopo benefico in programma per l'estate a Casa Giusti. In agenda anche un convegno con Confindustria Emilia sul turismo enogastronomico, una mostra d'arte al Fuorisalone, due eventi nelle Boutique milanesi durante Tutto Food e la partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia. Il tutto culminerà in autunno con la presentazione della nuova brand identity.

Intanto, l'azienda guarda avanti con piani chiari: rafforzare la presenza nei mercati internazionali, consolidare quello domestico e spingere ancora di più sull'e-commerce. Anche il tema della sostenibilità sarà centrale, con l'uscita del primo report Esg prevista per l'estate e l'inizio del percorso per ottenere la certificazione B-Corp. Sul fronte HR, Giusti continuerà a investire nel benessere e nella crescita delle persone, con attività formative, nuovi strumenti di welfare e un'attenzione sempre più concreta all'equilibrio tra vita privata e professionale.

