Un altro successo per lo sport italiano: Federica Brignone conquista la vittoria nello slalom gigante di Are, in Norvegia, aggiungendo alla sua carriera la 36ª affermazione in Coppa del Mondo. La gara ha visto tra gli sponsor principali il Grana Padano, il formaggio Dop più consumato al mondo, a conferma del legame tra il Made in Italy e le competizioni sportive internazionali.

Federica Brignone vince il grande slalom ad Are

Grande soddisfazione è stata espressa dalle istituzioni. Il ministro dell’Agricoltura, Foreste e Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, ha elogiato l’atleta e sottolineato l'importanza del supporto del Grana Padano alla competizione:

«Un altro grande successo per Federica Brignone, vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri. Quando un’eccellenza italiana come una Dop sostituisce un marchio come Audi nella Coppa del Mondo, è un segnale forte per il Made in Italy».

Anche Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio Tutela Grana Padano, ha evidenziato il valore di questo traguardo:

«Il nostro impegno nello sport è consolidato a livello internazionale. Siamo orgogliosi di aver sostenuto questa gara e di condividere l’entusiasmo per la vittoria di Federica Brignone. Questi risultati rappresentano il miglior stimolo in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, dove il Grana Padano sarà sponsor ufficiale e gli atleti azzurri punteranno a nuovi grandi successi».

Un altro importante tassello per il legame tra sport, eccellenze italiane e il prestigio del nostro Paese a livello mondiale.

