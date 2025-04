Dai campi al fotovoltaico: Agugiaro & Figna investe nell'energia solare con Edison

Un nuovo impianto fotovoltaico da 3,2 MWp fornirà energia rinnovabile ai siti produttivi di Agugiaro & Figna a Collecchio, Curtarolo e Magione, coprendo circa il 20% del fabbisogno totale di energia elettrica dei molini e quasi la totalità dei consumi diurni. L'impianto entrerà in funzione entro il 2026 grazie a un accordo di fornitura energetica a lungo termine firmato con Edison Next.

Agugiaro e Figna punta sull'energia solare con Edison Next

La storica azienda molitoria, tra i principali player italiani nella macinazione di grano tenero, ha scelto di compiere un ulteriore passo nel proprio percorso di sostenibilità affidandosi a Edison Next, la società del Gruppo Edison specializzata in servizi per la transizione ecologica e la decarbonizzazione delle imprese. Le due realtà hanno firmato un Power Purchase Agreement (PPA) off site della durata di 20 anni che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra dedicato esclusivamente ad alimentare i tre siti produttivi di Agugiaro & Figna, situati tra le province di Parma, Padova e Perugia. L'impianto, che sorgerà su un'area di circa 47mila metri quadrati messa a disposizione da Edison Next, sarà in grado di produrre oltre 5 GWh di energia rinnovabile all'anno. Questo quantitativo permetterà all'azienda di soddisfare circa un quinto del proprio fabbisogno totale di energia elettrica, coprendo in particolare la quasi totalità dei consumi diurni, ossia nelle ore in cui i molini lavorano a pieno regime. Un beneficio che, oltre a garantire maggiore indipendenza energetica, consentirà di evitare l'emissione in atmosfera di circa 1.300 tonnellate di CO2 ogni anno.

Il modello di PPA off site scelto da Agugiaro & Figna è oggi una delle soluzioni più efficaci per integrare energia rinnovabile nei processi produttivi senza la necessità di effettuare investimenti diretti o disporre di aree idonee in prossimità dei propri stabilimenti. In questo caso, infatti, Edison Next si occuperà non solo della progettazione e realizzazione dell'impianto, ma anche della gestione, manutenzione e monitoraggio delle sue performance per l'intera durata del contratto ventennale. In cambio, l'azienda acquirente potrà contare su forniture pluriennali di energia verde a un prezzo vantaggioso rispetto ai valori di mercato. «Ci fa molto piacere avviare questa partnership con Agugiaro & Figna, azienda di spicco a livello nazionale nella macinazione del grano e realtà da sempre molto attenta ai risvolti etici e sostenibili della propria attività - ha dichiarato Marco Steardo, direttore industry di Edison Next. Questo PPA off site con impianto fotovoltaico dedicato consentirà all'azienda di aumentare la propria indipendenza energetica, rendendo i suoi prodotti ancora più sostenibili. Il PPA è un modello chiave per le aziende per ridurre e stabilizzare i costi energetici e rafforzare la propria sostenibilità, senza doversi preoccupare della realizzazione e gestione dell'impianto fotovoltaico. Più in particolare, il PPA off site rende possibili queste opportunità anche nel caso di realtà che non possiedono spazi adeguati all'installazione dell'impianto nei pressi della propria attività produttiva».

Per Agugiaro & Figna si tratta di un tassello in più nel percorso verso un modello di impresa sempre più attento all'ambiente e al futuro delle prossime generazioni. Il gruppo, che può vantare oltre 600 anni di storia nel mondo della farina, è già protagonista di numerose iniziative legate alla sostenibilità ambientale e sociale. Tra queste spiccano il Bosco del Molino, un'area verde di 13 ettari trasformata in laboratorio a cielo aperto, la scelta di diventare Società Benefit, l'avvio del percorso per ottenere la certificazione B-Corp e, più di recente, il recupero di un'area degradata alle porte di Parma, valorizzata attraverso un concorso internazionale di arte urbana. «Siamo consapevoli del ruolo che ogni impresa deve assumersi nei confronti dell'ambiente e delle generazioni future - ha aggiunto il presidente Alberto Figna. Questo nuovo impianto si aggiunge alle iniziative che, nel pieno rispetto dei nostri valori, abbiamo realizzato in ambito di sostenibilità: il Bosco del Molino, dove abbiamo realizzato un bosco di 13 ettari diventato un laboratorio a cielo aperto, la trasformazione in società benefit e l'avvio del processo per l'ottenimento della certificazione B-Corp e il recente recupero di un'area degradata alle porte di Parma, valorizzandola attraverso un concorso internazionale di artisti di arte urbana».

Agugiaro & Figna

Strada dei Notari 25/27 - 43044 Collecchio (Pr)

Tel +39 0521 301701



© Riproduzione riservata