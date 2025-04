Salame Felino Igp: fatturato a 89 milioni. Boom dell'export e del preaffettato

Nel 2024 il Salame Felino Igp ha raggiunto un fatturato al consumo di 89 milioni di euro, registrando un +16% negli ultimi cinque anni. Merito anche dell'export, che ha raddoppiato la propria quota rispetto al 2023 passando dal 2,5% al 5% del totale, e della tenuta del segmento preaffettato, che ha superato i 573mila chili destinati. Numeri che fotografano un comparto in salute, nonostante le preoccupazioni per l'aumento dei costi delle materie prime, come ha sottolineato anche il presidente del Consorzio di tutela, Umberto Boschi.

A presentare i dati è stato proprio il Consorzio che tutela questa specialità della Food Valley parmense, che oggi riunisce 13 aziende e coinvolge circa 500 addetti tra occupati diretti e indotto. Il valore alla produzione si è attestato sui 46 milioni di euro, con volumi che restano stabili: 5,3 milioni i chilogrammi di carne lavorata, di cui 3,5 destinati al prodotto certificato. Numeri in linea con l'anno precedente, ma che si inseriscono in un trend positivo se si guarda al medio periodo: nel 2019, il fatturato si fermava a 75 milioni di euro, mentre oggi è cresciuto di 14 milioni. A trainare in parte questa crescita è stato il preaffettato, una tipologia di prodotto sempre più apprezzata dai consumatori. Negli ultimi cinque anni, infatti, i chili destinati al preaffettato sono saliti da 526mila a 573mila, segnando una crescita costante che ha contribuito a consolidare il valore complessivo del comparto.

Importante anche l'andamento dell'export, che ha segnato un significativo balzo in avanti. Rispetto al 2023, la quota delle vendite all'estero è raddoppiata, passando dal 2,5% al 5%. I mercati di riferimento restano Germania e Francia, ma si segnala una crescita interessante anche in Svizzera. Tuttavia, il mercato continua a essere fortemente concentrato nell'Ue. Nonostante i risultati positivi, non mancano però le incognite. «Il 2024 è stato un anno tutto sommato positivo, considerando un mercato schizofrenico per quanto riguarda il costo della materia prima, che ha purtroppo confermato i picchi del 2023. E il trend non è destinato a migliorare, considerando che nel periodo di alta richiesta, ovvero dopo l'estate, sappiamo già di dover fronteggiare un calo dei suini disponibili che non aiuterà il mercato. In ogni caso siamo soddisfatti per la crescita dell'export e per la tenuta del preaffettato, che ci permettono di far conoscere e apprezzare ancora di più questo fantastico prodotto», ha dichiarato il presidente Umberto Boschi.

Umberto Boschi, presidente del Consorzio del Salame Felino Igp

Tra le novità da segnalare anche l'aggiornamento del disciplinare di produzione, approvato dal ministero e pubblicato in Gazzetta ufficiale. La modifica principale riguarda i parametri legati al peso dei suini: non si farà più riferimento al peso medio vivo - che era fissato in 160 chilogrammi con una tolleranza del 10% - ma al peso della singola carcassa, che dovrà essere compreso tra i 110,1 e i 190 chili, rilevato al momento della macellazione. Un cambiamento che mira ad adeguare i criteri produttivi alle evoluzioni del mercato e alle esigenze delle aziende.

