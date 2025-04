Addio a Luigi Morato, l'imprenditore che ha cambiato il modo di fare pane

È morto a 83 anni Luigi Morato, fondatore del gruppo Morato Pane e figura chiave dell'industria alimentare italiana. Con una visione chiara e una determinazione incrollabile, è riuscito a trasformare una piccola panetteria di Vicenza in uno dei principali gruppi europei nella panificazione industriale, con un fatturato che oggi supera i 500 milioni di euro.

È morto Luigi Morato: il vicentino che ha rivoluzionato la panificazione industriale in Italia

Tutto comincia nel 1970, in una bottega artigiana nel cuore di Vicenza, in zona Ponte degli Angeli. Cinque anni dopo, Morato sposta l'attività a Porta Padova, nel panificio che ancora oggi porta avanti suo figlio Alberto. È da quel primo forno che inizia un percorso imprenditoriale capace di cambiare le regole del gioco, portando l'azienda a un'espansione costante, fino a contare oggi 19 stabilimenti tra Italia, Spagna e Francia, 49 linee di produzione attive e circa 1.500 dipendenti. A cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, Morato individua nella grande distribuzione un'opportunità concreta. Il vero salto di qualità arriva nel 1989, quando lancia sul mercato i primi prodotti industriali: Tenerelle, Bruschelle e Spuntinelle. Un'intuizione che segna l'inizio di una nuova fase, in cui l'azienda inizia a consolidare la propria presenza sugli scaffali dei supermercati italiani e non solo. Altri prodotti di grande successo arrivano con il nuovo millennio: nel 2001 i Nuvolatte, seguiti nel 2003 dall'American Sandwich, che si impone subito come best seller.

Parallelamente, il gruppo inizia a crescere anche attraverso una strategia di acquisizioni mirata, che a partire dal 2009 contribuisce a rafforzarne il ruolo nel panorama nazionale e internazionale. Morato incorpora realtà storiche come Pan d'Este, Roberto, Modea, Ro.Mar e La Spiga, specializzata nella pinsa romana, rafforzando così il presidio sul mercato italiano. Sul fronte estero, arrivano le acquisizioni di M&C Bakery in Spagna e di Harrys Restauration in Francia, aprendo anche al segmento del gluten free e a nuove tipologie di consumo. Dal 2018, con Stefano Maza nel ruolo di amministratore delegato, l'azienda prosegue il suo percorso di crescita con la creazione delle filiali Morato Iberia e Morato France, confermando la volontà di espandere l'identità del marchio anche oltre i confini italiani. Oggi Morato è il secondo operatore del comparto sia in Italia che in Spagna, un risultato ottenuto grazie a una combinazione di visione strategica, attenzione al prodotto e capacità di leggere in anticipo i cambiamenti del mercato.

In una nota ufficiale, il Consiglio di amministrazione, il management e tutto il personale dell'azienda hanno espresso profonda gratitudine: «Per il cammino fatto insieme e per i valori autentici che il presidente ha saputo trasmettere. La sua è una storia esemplare di crescita personale e imprenditoriale, alimentata da passione, determinazione e da una visione capace di unire innovazione e tradizione, qualità e attenzione per le persone». Parole di grande stima anche da parte dell'ad Maza, che ha voluto ricordare così il fondatore: «Fare le cose per bene, con rispetto e con etica. È questo l'insegnamento più grande che Luigi Morato ci lascia. Un'eredità che ci sentiamo impegnati a custodire e a portare avanti, continuando a generare valore per l'azienda e per il territorio».

