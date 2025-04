L'avocado delle Canarie ottiene l'Igp: un nuovo frutto tra le eccellenze Ue

L'avocado coltivato alle Isole Canarie è ufficialmente entrato nel registro delle Indicazioni geografiche protette (Igp) dell'Unione europea. A comunicarlo è stata la Commissione europea, che ha confermato l'iscrizione dell'Aguacate de Canarias nell'elenco dei prodotti tutelati, portando così a 3.654 il numero totale delle denominazioni protette a livello comunitario.

L'Ue accoglie un nuovo frutto tra le Igp: è l'avocado delle Canarie

La certificazione riconosce il legame unico tra questo frutto e il territorio in cui viene coltivato. Gli avocado delle Canarie, infatti, crescono esclusivamente sulle isole spagnole grazie a un insieme di condizioni naturali molto specifiche: il terreno vulcanico e il clima subtropicale contribuiscono a sviluppare un frutto dalla maturazione lenta, con una consistenza cremosa, un alto contenuto di grassi e un sapore distintivo che richiama la nocciola. Una descrizione che fotografa con precisione quello che ormai è diventato un prodotto simbolo dell'agricoltura locale.

L'Aguacate de Canarias ha visto crescere la propria notorietà a partire dagli anni '60, periodo in cui le esportazioni di avocado dalle isole hanno cominciato ad assumere una certa rilevanza economica. Da allora, la popolarità del frutto non si è mai fermata, anzi: è diventato protagonista di eventi e manifestazioni che ne celebrano la qualità e l'importanza per il territorio. A livello locale, viene esaltato durante le feste tradizionali di Gran Canaria e Tenerife, mentre sul piano nazionale e internazionale è promosso in occasioni come Fruit Attraction, Fruit Logistica e Madrid Fusión, tra le vetrine più importanti per il comparto agroalimentare.

