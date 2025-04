Bergader Italia: Antje Müller De Leo nuova amministratrice delegata

Nel marzo 2025 Antje Müller De Leo è stata nominata amministratrice delegata di Bergader Italia. Con una carriera maturata tra esperienze internazionali e un’approfondita conoscenza del mercato locale, la manager tedesca, da anni residente in Italia, porta avanti un modello di gestione basato su tre direttrici: strategia di lungo periodo, crescita delle persone e innovazione continua.

Bergader, storico caseificio bavarese fondato nel 1902, ha chiuso il 2024 con risultati oltre le aspettative, trainati in particolare dal successo della linea Edelblu e da una presenza consolidata nel canale export. La nuova leadership intende rafforzare questi risultati, puntando su un dialogo costante con i mercati e sulla valorizzazione del prodotto.

L’ingresso di Müller De Leo in azienda risale al 2015, inizialmente come Product Manager per l’Italia. In seguito ha assunto ruoli con responsabilità crescenti, fino a guidare il marketing internazionale. La sua crescita interna rappresenta un caso interessante di sviluppo manageriale, partito da un incarico temporaneo e culminato nella direzione della filiale italiana. «La crescita commerciale arriva solo se fai crescere le persone», afferma Müller De Leo, sintetizzando così il fulcro del suo approccio.

Il primo pilastro individuato è la stabilità. In un contesto di mercato incerto, Bergader punta a una strategia di lungo periodo, capace di resistere a crisi e variazioni di scenario, mantenendo coerenza e visione. Il secondo obiettivo è lo sviluppo delle competenze interne. L’azienda investe in formazione e responsabilizzazione dei collaboratori, con l’obiettivo di creare un’organizzazione in grado di affrontare le sfide future in modo autonomo e consapevole. Il terzo punto è la capacità di innovare rimanendo fedeli alle proprie radici. Il Blue Cheese di Bergader compirà 100 anni nel 2027. Un traguardo che l’azienda vuole valorizzare comunicando anche alle nuove generazioni, mantenendo il prodotto attuale e riconoscibile senza tradirne la storia.

Contrariamente alle aspettative iniziali, il mercato italiano si è rivelato ricettivo nei confronti di Bergader. Nonostante le dimensioni ridotte rispetto ai principali competitor, l’azienda ha trovato interlocutori aperti e interessati alla qualità del prodotto. Questo ha permesso di avviare relazioni commerciali solide e di consolidare la presenza del marchio nel settore lattiero-caseario italiano.

L’obiettivo a medio termine è ampliare la base di consumatori, intercettando anche le fasce più giovani, attente alla qualità e all’origine delle materie prime. Il marchio mira a evolvere verso una proposta gastronomica contemporanea che mantenga salda la propria identità. La strategia di Müller De Leo non si basa su slogan, ma su scelte operative concrete. Con un focus costante su persone, sostenibilità e dialogo con il mercato, Bergader affronta le sfide del settore con una guida solida e orientata alla continuità.

