Panificatori italiani sempre più green con i nuovi sacchi riciclabili Lesaffre

Il Gruppo Lesaffre avvia anche in Italia la distribuzione dei nuovi sacchi riciclabili per miglioratori, mix e lieviti madre, destinati a panificatori artigianali e clienti industriali. L'obiettivo è tracciato: favorire una transizione concreta verso un packaging più sostenibile, offrendo ai propri partner uno strumento in più per rafforzare il proprio impegno ambientale e sociale.

Lesaffre punta sul packaging sostenibile: in Italia arrivano i nuovi sacchi riciclabili per prodotti da forno

Questa scelta si inserisce in un percorso più ampio che coinvolge tutti i livelli aziendali e risponde alle richieste crescenti di responsabilità ambientale nel settore alimentare. I nuovi sacchi, infatti, sono stati progettati per essere interamente riciclabili grazie all'impiego di carta non sbiancata certificata Fsc® o Pefc®. Il design è stato studiato per facilitare il riciclo: un unico pittogramma identifica chiaramente il materiale, mentre la superficie di stampa è stata ridotta fino al 50%, rendendo il packaging non solo più sostenibile, ma anche più essenziale e funzionale. Il progetto non riguarda solo l'Italia, ma si inserisce in una strategia globale del gruppo, che punta a semplificare la separazione dei materiali e ad arrivare ad almeno il 95% di riciclabilità per tutti i propri imballaggi. Un team dedicato ha lavorato allo sviluppo della soluzione, coinvolgendo attivamente fornitori e interlocutori chiave di diversi Paesi e reparti aziendali - dagli acquisti alla qualità, dalla produzione fino al marketing e alle vendite - per rispondere concretamente alle esigenze di una filiera sempre più attenta all'ambiente.

Per Thomas Lesaffre, direttore marketing baking del Gruppo Lesaffre, «questa trasformazione non è solo un beneficio per il pianeta, ma rappresenta un'evoluzione significativa per il settore della panificazione. Siamo entusiasti di supportare i nostri partner nell'adozione di soluzioni sostenibili, garantendo al contempo la qualità dei nostri prodotti. Il nuovo packaging è un primo passo per offrire ai nostri clienti la possibilità di rafforzare il loro impegno di responsabilità sociale d'impresa». Un entusiasmo condiviso anche dalla filiale italiana del Gruppo, che ha accolto con favore il lancio dei nuovi sacchi, ritenendolo un tassello importante per rispondere alle aspettative del mercato e dei consumatori: «Siamo orgogliosi di introdurre questa innovazione anche sul mercato italiano - dichiara Simone Lamberti, direttore commerciale di Lesaffre Italia. Il nuovo packaging risponde alle esigenze di sostenibilità sempre più sentite dai nostri clienti e rappresenta un valore aggiunto in termini di immagine e impegno verso l'ambiente per tutti gli attori della filiera». I nuovi sacchi Lesaffre sono già disponibili in vari formati e sono compatibili con i sistemi di raccolta e riciclo attualmente in vigore in Europa.

