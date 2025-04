Julius Meinl partecipa alla Grande Sfida Fairtrade con una rete di bar consapevoli

Anche nel 2025 Julius Meinl conferma il proprio impegno per una filiera del caffè più equa e trasparente, aderendo alla Grande Sfida Fairtrade, iniziativa promossa da Fairtrade Italia in occasione della Giornata Mondiale del Fairtrade, che si svolgerà dal 9 all'11 maggio.

Julius Meinl seleziona caffè da filiere etiche e dà supporto diretto ai piccoli produttori

Julius Meinl: un weekend dedicato al commercio equo

Nel corso del weekend, i bar partner del brand, presenti in tutta Italia, prenderanno parte a un'attivazione collettiva: condivisione di contenuti sui social, iniziative dedicate al consumo consapevole e presenza sulla mappa ufficiale Fairtrade. L'obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull'importanza di una tazzina di caffè che rispetti il lavoro dei coltivatori e i diritti delle comunità locali.

Al centro dell'iniziativa ci sarà la gamma The Originals Bio Fairtrade di Julius Meinl

Il locale che si distinguerà per l'attività più innovativa o il post più coinvolgente sarà premiato con il riconoscimento di Fairtrade Best Bar 2025, mentre la torrefazione più attiva nel mobilitare gli esercizi riceverà un premio per l'impegno concreto nella diffusione dei valori Fairtrade. «Partecipare alla Grande Sfida Fairtrade rappresenta per noi molto più di un'iniziativa annuale» dichiara Andreea Postolache, global sales director di Julius Meinl. «È la conferma di un impegno quotidiano verso una filiera del caffè più equa, trasparente e rispettosa delle persone e del pianeta. Crediamo che ogni tazzina possa essere un gesto consapevole, capace di generare valore a ogni livello della catena produttiva».

Julius Meinl, la sostenibilità come parte integrante del progetto aziendale

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di sostenibilità che Julius Meinl persegue attraverso la selezione di caffè da filiere etiche, la promozione di una cultura del caffè responsabile e il supporto diretto ai piccoli produttori Questi elementi permettono di offrire un prodotto che rispetta non solo gli standard qualitativi, ma anche criteri di giustizia sociale e trasparenza.

Al centro dell'iniziativa ci sarà la gamma The Originals Bio Fairtrade, composta da tre miscele - Belvedere Blend, Gloriette Gold e Danube Delight - che uniscono la qualità Julius Meinl alle certificazioni BIO e Fairtrade. Ogni miscela racconta un territorio e valorizza il lavoro delle comunità agricole locali. «Il coinvolgimento molto sentito di Julius Meinl per la Grande Sfida Fairtrade ci rende davvero orgogliosi», ha affermato Thomas Zulian, Direttore Commerciale di Fairtrade Italia. «La torrefazione, vincitrice dell'edizione 2024, dimostra come il settore possa contribuire attivamente alla sostenibilità delle filiere attraverso azioni concrete».

