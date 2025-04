Lavazza, fatturato in crescita. E alla Design Week arriva anche Tablì

Il Gruppo Lavazza ha presentato in anteprima Tablì, un sistema innovativo che rivoluziona l’esperienza di consumo del caffè. Questo nuovo sistema, composto da una tab 100% caffè e da una macchina appositamente progettata, introduce una nuova categoria merceologica nel settore, offrendo una soluzione inedita sul mercato. Inoltre, il Gruppo, ha anche reso noti i risultati finanziari 2024.

Gruppo Lavazza ha presentato i risultati finanziari 2024

Lavazza, ecco Tablì

Tablì rappresenta il risultato di un percorso di innovazione iniziato nel 2020 con l’acquisizione della start-up italiana Caffemotive. Grazie a oltre 15 nuovi brevetti, Lavazza ha sviluppato un sistema avanzato che combina tab e macchina, garantendo un’estrazione di alta qualità senza la necessità di un involucro protettivo. Questo approccio consente di esaltare aroma, colore e gusto del caffè, offrendo un’esperienza sensoriale completa.

Il lancio di Tablì sarà aperto al pubblico dal 6 al 13 aprile in occasione della Milano Design Week 2025. L’installazione "Source of Pleasure", realizzata in collaborazione con l’architetta e designer brasiliana Juliana Lima Vasconcellos, sarà esposta nel cortile del Palazzo del Senato, sede dell’Archivio di Stato di Milano.

Lavazza, il mercato del caffè

Il segmento single-serve/monoporzionato continua a rappresentare una componente strategica nel mercato globale del caffè. Nel 2024, il settore ha registrato un incremento a volume di oltre il 4% e a valore di oltre il 3%, grazie alla crescente richiesta di soluzioni pratiche e di alta qualità per il consumo domestico. Tablì si inserisce in questo contesto, affiancandosi alle altre proposte Lavazza come caffè macinato, grani, capsule e cialde.

Antonio Baravalle, ceo del Gruppo Lavazza

«L'industria del caffè - ha commentato Antonio Baravalle, ceo del Gruppo Lavazza -si trova ad affrontare sfide sempre più complesse, in un contesto macroeconomico e geopolitico critico ed estremamente volatile che vede un aumento costante dei costi delle materie prime. La qualità per noi è fondamentale e rimane la base del nostro rapporto di fiducia con i consumatori, il che significa continuare a far fronte a costi molto elevati. In questo quadro, il Gruppo Lavazza ha dimostrato forza e flessibilità, raggiungendo nel 2024 risultati solidi. Le turbolenze hanno richiesto più che mai una costante capacità di adattamento e di gestione dei costi a tutti i livelli, sia operativi che di capitale, mantenendo l’azienda su buoni livelli di redditività. Questo ci ha permesso di continuare a preservare e valorizzare le nostre persone e di mantenere la capacità di investimento, necessaria per essere sempre più competitivi nello scenario globale del mercato del caffè».

L’esercizio 2024 è stato segnato da un aumento delle quotazioni del caffè

Quindi aggiunge: «Il 2025 si è aperto con una traiettoria ancora molto complessa: non solo lo scenario geopolitico sempre più complicato, ma anche ulteriori aumenti record delle quotazioni delle materie prime, a cui si aggiunge l’attuale tematica dei dazi per gli Stati Uniti. Nonostante queste difficoltà, abbiamo sempre voluto mantenere i nostri investimenti in Ricerca e Sviluppo, e nell’anno del nostro 130° anniversario siamo pronti a rilanciare con l’innovativo sistema Tablì, che ci permette di aprire una nuova categoria merceologica - la “tab” fatta 100% di caffè - in un segmento strategico come quello del single-serve».

Lavazza, il bilancio consolidato 2024

L’esercizio 2024 è stato segnato da un aumento delle quotazioni del caffè, con incrementi del +70% rispetto al 2023 per le varietà Arabica e Robusta. Questo incremento, unito al contesto inflattivo, ha impattato sui prezzi al consumo e sul potere d’acquisto, causando una contrazione del mercato globale del caffè del -3,5% negli ultimi due anni.

Per affrontare queste sfide, il Gruppo Lavazza ha adottato una gestione attenta dei costi, proteggendo la redditività e mantenendo una forte capacità di investimento. La diversificazione geografica ha permesso di compensare gli effetti negativi in Europa e di registrare una crescita del 12% del fatturato negli Stati Uniti. Inoltre, mercati maturi come Italia e Francia hanno mostrato andamenti positivi, con incrementi rispettivamente del +4% e +2%.

Lavazza, crescita del fatturato e redditività

Nel 2024, Lavazza ha registrato un fatturato di 3,35 miliardi di euro, segnando un +9,1% rispetto ai 3,1 miliardi del 2023. L’EBITDA del Gruppo ha raggiunto i 312 milioni di euro (+18,6% rispetto al 2023), con un EBITDA margin del 9,3%. L’utile netto si attesta a 82 milioni di euro, in crescita del +20,6% rispetto all’esercizio precedente.

La posizione finanziaria netta del Gruppo a fine 2024 risulta negativa per 511 milioni di euro, a seguito di operazioni straordinarie, tra cui l’OPA su IVS Group, primo operatore nel vending in Italia e secondo nell’Unione Europea. L’acquisizione del 49% di IVSG e il suo successivo delisting potrebbero portare, dal 2027, all’acquisizione del controllo da parte di Lavazza, subordinatamente alle necessarie autorizzazioni regolamentari.

