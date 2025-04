Di Marco, azienda specializzata nella lavorazione delle farine e nota nel settore della panificazione professionale, è il nuovo official partner delle Nazionali italiane di calcio per il biennio 2024-2026. L'accordo coinvolge tutte le rappresentative, dalla squadra maschile a quella femminile, dalle giovanili al futsal, beach soccer ed e-sport.

Di Marco diventa partner ufficiale delle Nazionali italiane di calcio

La collaborazione è iniziata nel 2024 con la presenza di Di Marco a Casa Azzurri, spazio di incontro e ospitalità legato alle attività della Nazionale, e proseguirà con la visibilità del marchio a bordo campo, nei backdrop di interviste e conferenze stampa, e in altri contesti legati agli eventi sportivi ufficiali.

Al centro dell’accordo c’è la Pinsa Romana, prodotto sviluppato da Di Marco a partire da un mix di farine selezionate e pasta madre. Apprezzata per le sue caratteristiche nutrizionali e il contenuto calorico contenuto, viene proposta come opzione adatta anche a chi segue un’alimentazione equilibrata, come gli sportivi. Il progetto rappresenta un punto d'incontro tra due elementi centrali della cultura italiana: il cibo e lo sport, valorizzati in un contesto condiviso a livello nazionale e internazionale.

«È per noi un piacere e fonte di orgoglio - commenta il ceo Alberto Di Marco - essere al fianco degli atleti più amati dagli italiani nelle grandi occasioni internazionali». I valori della Pinsa Di Marco sono gli stessi dello sport italiano, anche Giovanni Valentini, responsabile area revenue Figc commenta: «Siamo entusiasti di rafforzare la partnership con Di Marco come Official Partner delle Nazionali italiane di calcio. La Pinsa Di Marco ha conquistato atleti e tifosi, dimostrando come eccellenza e gusto possano diventare un'esperienza unica legata allo sport».

