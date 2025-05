Costa d’Oro rinnova bottiglie e gamma all'insegna di sostenibilità e qualità

Costa d'Oro, uno dei principali brand italiani nel settore dell'olio, rinnova completamente la propria visual identity. La nuova bottiglia presenta un design elegante e funzionale, con logo in rilievo e un elegante monogramma, grafica moderna e una forma più snella, ottimizzata per ridurre l'impatto ambientale durante il trasporto grazie a un miglioramento della logistica.

Olio Costa d‘Oro, nuova linea Zero

Olio extravergine di oliva con tracciabilità blockchain

La storica gamma di oli extravergine - tra cui L'Extra, L'Extra Fruttato Leggero e L'Extra Non Filtrato - introduce il sistema di tracciabilità in blockchain, offrendo massima trasparenza sull'origine e i controlli di qualità. Un passo concreto per garantire fiducia e sicurezza alimentare al consumatore.

Linea Zero Pesticidi Residui: la nuova frontiera dell'olio di semi

Costa d'Oro prosegue il percorso della linea “Zero” con l'introduzione dei primi oli di semi senza pesticidi residui disponibili sul mercato italiano, frutto di una ricerca del 2023. Una proposta premium, unica nel mercato italiano nella categoria degli oli di semi, che testimonia l'impegno a favore della biodiversità e della sicurezza alimentare.

Olio Costa d‘Oro, Opere d‘olio

I nuovi prodotti sono sottoposti a rigorosi controlli su 192 fitofarmaci e certificati da SGS Italia:

Zero Olio di Semi di Girasole : indicato sia per cotture leggere che a crudo, ricco di vitamine D e K con benefici per ossa, muscoli e sistema immunitario.

: indicato sia per cotture leggere che a crudo, ricco di con benefici per ossa, muscoli e sistema immunitario. Zero Che Fritto!: olio di girasole alto oleico ideale per fritture leggere e croccanti, grazie al punto di fumo superiore a 230°C.

Sostenibilità ambientale al centro delle scelte aziendali

Costa d'Oro conferma il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale attraverso azioni concrete, come la riduzione del 57% dei rifiuti in Pvc grazie all'eliminazione dei copri-capsula. Alla scelta di fornitori secondo criteri di sostenibilità logistica e ambientale si aggiunge poi un risparmio idrico del 30% tramite l'ottimizzazione dei processi produttivi. Queste scelte rispondono all'esigenza crescente dei consumatori. Due consumatori su tre dichiarano, infatti, che le proprie scelte sono sempre più orientati verso prodotti alimentari ecosostenibili.

Costa d'Oro, comunicazione d'impatto con “Il Laboratorio della Passione”

Il rilancio della marca culmina in una nuova campagna pubblicitaria dal titolo “Il Laboratorio della Passione”. Ambientata in un immaginario “oil-bar”, mette al centro la creatività dei master blender, con uno stile ispirato al mondo della mixology. Un format originale che mira a coinvolgere un pubblico giovane, curioso e appassionato, in costante equilibrio tra passato e futuro orientato alla continua sperimentazione di prodotto.

Olio Costa d'Oro - Laboratorio della passione

Una gamma completa per ogni esigenza in cucina

L'offerta Costa d'Oro si distingue per un'ampia varietà di referenze:

Oli extravergine di oliva , vero cuore dell'azienda.

, vero cuore dell'azienda. Linea DOP Umbria , frutto della collaborazione con Assoprol.

, frutto della collaborazione con Assoprol. Serie in Edizione Limitata “Opere d'Olio” , che racconta storie di filiere sostenibili.

, che racconta storie di filiere sostenibili. Oli di semi e le nuove proposte culinarie come sughi e pesti “dal cuore d'olio”.

Costa d'Oro

Via Crispino Merini 1 - 06049 Madonna di Lugo (Pg)

Tel +39 0743 2306

© Riproduzione riservata