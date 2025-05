La Pasta di Gragnano IGP premiata sul Vespucci: simbolo di qualità italiana nel mondo

Il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp, premiato come “Ambasciatore della Qualità Italiana nel Mondo”. Dal 13 al 16 maggio 2025, il Molo Angioino di Napoli ha ospitato una delle tappe più rappresentative del “Tour Mediterraneo Vespucci – Villaggio IN Italia”, iniziativa promossa dal Ministero della Difesa e sostenuta da dodici Ministeri italiani, con l’obiettivo di promuovere nel bacino del Mediterraneo l’eccellenza italiana in ambito culturale, scientifico, industriale e agroalimentare. Protagonista della manifestazione è stata la nave scuola Amerigo Vespucci, considerata da molti «la nave più bella del mondo», già ambasciatrice della Candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale Unesco nel suo tour globale (2023–2025) che ha toccato trenta Paesi in venti mesi. Ed è stato proprio a bordo della Vespucci che il Consorzio è stato premiato.

iovanni Cafiero, responsabile promozione del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida

Alla cerimonia hanno partecipato figure di spicco del mondo istituzionale, politico e produttivo, tra cui: Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, Edmondo Cirielli, sottosegretario agli Affari Esteri, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania. Presenti anche rappresentanti delle Forze Armate, delle istituzioni culturali e delle eccellenze produttive italiane.

Un premio alla tradizione gastronomica campana

Il riconoscimento ha voluto valorizzare le realtà produttive che meglio rappresentano i valori di autenticità, sostenibilità e legame con il territorio. «Ricevere questo riconoscimento a bordo del Vespucci è motivo di grande orgoglio per tutti i produttori di Gragnano. Continuiamo a navigare insieme verso una meta comune: promuovere nel mondo il buono e bello del Made in Italy», ha dichiarato Giovanni Cafiero, responsabile promozione del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp.

Con una storia secolare e un forte radicamento nel tessuto produttivo campano, la Pasta di Gragnano Igp si conferma uno dei simboli gastronomici più riconosciuti e tutelati del patrimonio agroalimentare italiano.

Cena istituzionale con le eccellenze campane

La serata si è conclusa con una cena di gala che ha portato in tavola alcune delle principali eccellenze Dop e Igp della Campania, valorizzando la versatilità e il valore della Pasta di Gragnano Igp anche nell’alta cucina.

Il menu ha proposto:

Rigatone di Gragnano Igp con Pomodoro San Marzano Dop e Ricotta di Bufala Campana Dop

Pasta Mista di Gragnano Igp con Patate e Mozzarella di Bufala Campana Dop affumicata

Tiramisù con cialdina croccante di Lasagna di Gragnano Igp e Ricotta di Bufala Campana Dop

Piatti pensati per rappresentare il dialogo tra tradizione e innovazione, attraverso l’uso di ingredienti locali certificati, e per trasmettere un messaggio di coerenza tra qualità, identità e territorio.

