Kiwi e tennis: Zespri rinnova la sua presenza agli internazionali di Roma

Dal 5 al 18 maggio, Zespri sarà di nuovo presente al fan village degli internazionali di tennis a Roma. L'azienda neozelandese, punto di riferimento globale nella produzione e commercializzazione di kiwi, rinnova così la sua partecipazione all'evento romano con degustazioni, attività interattive e uno spazio pensato per coinvolgere adulti e bambini all'insegna del gusto e della vitalità.

La presenza di Zespri all'interno di uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'anno si conferma strategica. Il brand torna infatti dopo il successo dello scorso anno, rafforzando un legame che va oltre la semplice visibilità: la collaborazione si fonda su valori condivisi come il benessere, la qualità e uno stile di vita attivo. Non a caso, il contesto degli internazionali di tennis - con il suo pubblico variegato e appassionato - si presta perfettamente per raccontare in modo diretto e coinvolgente l'universo Zespri. Tra le proposte più attese ci sarà la degustazione dei kiwi Zespri SunGold™, noti per la buccia liscia, la polpa dorata e il gusto intenso. Ma l'offerta non si limita all'assaggio: all'interno del fan village sarà allestita anche un'area interattiva dedicata al benessere e alla nutrizione, con giochi e attività pensate per intrattenere e al tempo stesso sensibilizzare il pubblico sui benefici di una corretta alimentazione. A dare un tocco di leggerezza, ci penserà la mascotte Kiwi Brother, già apprezzata nella scorsa edizione per la sua capacità di coinvolgere grandi e piccoli con energia e simpatia.

«Essere di nuovo parte del Fan Village agli internazionali di tennis è per noi motivo di grande orgoglio - commenta Emanuele De Santis, marketing manager Italy & Med. Countries. Questa manifestazione incarna perfettamente i valori in cui crediamo: passione, energia positiva e cura di sé. Con la nostra presenza, vogliamo ispirare le persone a scegliere ogni giorno il meglio per il proprio benessere, con gusto e semplicità». La scelta di investire ancora una volta in questo evento si inserisce in una più ampia strategia di marketing esperienziale. Zespri punta a creare occasioni autentiche di contatto con i consumatori, puntando su esperienze reali, memorabili e capaci di consolidare la relazione tra il marchio e il suo pubblico. L'obiettivo, dichiarato e ribadito in ogni iniziativa, è far scoprire - o riscoprire - i kiwi non solo come frutto gustoso, ma anche come alleato quotidiano per uno stile di vita equilibrato.

