Luca Mandelli alla guida del marketing Nespresso in Italia

Nespresso annuncia la nomina di Luca Mandelli come nuovo direttore marketing per l'Italia. Il manager sarà responsabile dello sviluppo della strategia marketing locale, con l'obiettivo di rafforzare la posizione del brand nel settore del caffè di alta qualità.

Luca Mandelli

Impegno per la sostenibilità e il valore locale

Mandelli guiderà l'attuazione di una strategia integrata volta a valorizzare l'eccellenza del prodotto, l'esperienza dei consumatori e il legame con il territorio italiano. La sua visione è fortemente in linea con i valori fondamentali di qualità, sostenibilità e prossimità. L'approccio di Nespresso continua a concentrarsi su un modello di crescita responsabile. Progetti come “Da Chicco a Chicco” rappresentano un esempio concreto dell'impatto positivo che l'azienda intende generare nelle comunità locali attraverso iniziative sostenibili.

«È un onore entrare a far parte di un'azienda come Nespresso - afferma lo stesso Mandelli - che rappresenta un punto di riferimento nell'ambito della produzione di capsule di caffè di altissima qualità nonché con un approccio pionieristico in ambito innovazione, qualità e responsabilità. Lavoreremo per continuare a rafforzare il legame e l'impatto positivo del nostro business in Italia, valorizzando un approccio omnicanale fluido e integrato, e ponendo sempre l'esperienza dei consumatori al centro. Insieme a un gruppo straordinario, vogliamo contribuire a scrivere il futuro del caffè in Italia, attraverso esperienze significative e un modello di sviluppo responsabile». Luca Mandelli è laureato in Economia e Management presso l'Università Bocconi di Milano e ha conseguito un master presso l'Esade Business School di Barcellona. La sua carriera include esperienze in realtà come L'Oréal e Vodafone, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nell'ambito del brand marketing e della customer experience.

Rafforzamento del brand Nespresso in Italia

Con questa nomina, Nespresso rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del brand sul mercato italiano, puntando a consolidare la leadership nel segmento del caffè porzionato premium, sia nel segmento consumer che in quello business. L'obiettivo è rafforzare la connessione autentica con il pubblico, attraverso una comunicazione coerente e un posizionamento distintivo.

Capsule Nespresso

La strategia futura prevede un'esperienza omnicanale fluida e personalizzata, capace di superare le aspettative grazie alla qualità del prodotto, alla cura dei dettagli e all'attenzione al servizio. Ogni punto di contatto – fisico o digitale – sarà ottimizzato per offrire un'interazione memorabile.

Investimenti in Italia per la crescita del caffè di qualità

Nespresso continuerà a investire in Italia, con nuove boutique, servizi dedicati e progetti territoriali che generano valore reale. Al centro della proposta vi è un caffè che racconta storie di filiera controllata, origine selezionata e ricerca sul gusto.

