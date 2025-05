In occasione del 50° anniversario di Mulino Bianco, Barilla for Professionals lancia un concorso dedicato ai professionisti del canale Horeca, rivolto a strutture di hotellerie, ristorazione e caffetteria. L’iniziativa si propone di celebrare mezzo secolo di eccellenza con un'operazione a premi pensata su misura per il settore.

Mulino Bianco: concorso a premi per i professionisti dell'Horeca

Come partecipare al concorso Horeca Mulino Bianco

Per prendere parte al concorso è sufficiente acquistare almeno 50 € di prodotti Mulino Bianco (esclusi i prodotti a marchio Pan di Stelle) in un’unica fattura tra il 7 aprile e il 31 luglio 2025, conservare il documento commerciale e partecipare all’instant-win inviando un messaggio WhatsApp al numero 02 49962 870, nel periodo tra il 5 maggio e il 17 agosto 2025.

Premi professionali per il mondo Horeca

Ogni settimana verranno messi in palio due tostapane professionali Hendi a nastro doppio, per un totale di 30 premi, con un montepremi complessivo di €15.724,80 IVA inclusa. Un’opportunità concreta per arricchire le attrezzature professionali delle attività Horeca e celebrare il valore del Made in Italy.

Tutte le informazioni utili per partecipare

Per ricevere le istruzioni dettagliate, basta inviare un messaggio WhatsApp con la parola “Istruzioni” al numero sopra indicato. Il regolamento completo e tutte le informazioni sono disponibili anche online sulla pagina ufficiale.

Barilla for Professionals: vicina ai professionisti del gusto

Con questa iniziativa, Barilla for Professionals e Mulino Bianco celebrano i 50 anni del brand sostenendo concretamente il lavoro di chef, ristoratori, baristi e operatori dell’ospitalità. Un’occasione per premiare l’impegno quotidiano nel portare la qualità italiana sulle tavole dei clienti.

