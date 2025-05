Dalla Calabria un regalo alla nave Amerigo Vespucci: il peperoncino sale a bordo

Durante la sosta a Reggio Calabria, la nave scuola della Marina militare Amerigo Vespucci ha accolto a bordo una pianta di peperoncino calabrese, donata ufficialmente dal presidente della Regione Calabria al comandante della nave, capitano di vascello Giuseppe Lai. Il simbolo piccante della gastronomia calabrese farà ora parte del “giardinetto” di poppa, un angolo verde curato dall'equipaggio durante le traversate nei mari di tutto il mondo.

Il peperoncino calabrese prende il largo a bordo della nave Amerigo Vespucci

La consegna della pianta è avvenuta nel corso di una cerimonia a bordo, alla presenza di alcune autorità. Insieme al comandante Lai erano infatti presenti l'ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro e Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi. Il peperoncino è stato sistemato nel “giardinetto”, il piccolo terrazzino affacciato a poppa, dove già convivono diverse specie vegetali coltivate e curate dal personale di bordo. Un gesto che unisce simbolicamente la terra calabrese alla tradizione marinara italiana, portando in giro per il mondo non solo un prodotto iconico, ma anche un pezzo di identità territoriale.

A sottolineare il significato dell'iniziativa è stato lo stesso presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha voluto condividere il momento con un post sui social: «Uno dei simboli della Calabria - ha scritto Occhiuto sul suo profilo Facebook - entra così a far parte delle specie vegetali che accompagnano l'equipaggio del Veliero della nostra Marina Militare nelle sue traversate internazionali. Avviso ai naviganti: la Nave Vespucci ora viaggia con una marcia in più… piccante».

L'Amerigo Vespucci

Il gesto, pur nella sua semplicità, porta con sé un messaggio chiaro: valorizzare le eccellenze del territorio anche in contesti istituzionali e internazionali. Il peperoncino calabrese, simbolo identitario forte e riconoscibile, entra così a far parte della quotidianità dell'equipaggio del Vespucci, accompagnandolo nelle prossime tappe del suo viaggio intorno al mondo.

© Riproduzione riservata