Asparagi verdi in calo del 5,5%: è il momento giusto per metterli nel carrello

È il momento perfetto per acquistare asparagi verdi: siamo nel pieno della loro stagione, la qualità è al top e i prezzi sono in discesa, con un calo del 5,5% rispetto a un anno fa. A segnalarlo è l'ultimo report de La Borsa della Spesa di Bmti e Italmercati, che ogni settimana fornisce indicazioni sui prodotti più convenienti e di qualità da portare in tavola. Il focus di questi giorni è sull'ortofrutta, in una fase di passaggio tra le coltivazioni invernali e quelle estive, con diverse novità interessanti anche sul fronte del pesce.

Asparagi verdi in offerta: prezzi in calo e qualità al top

Nel dettaglio, gli asparagi si trovano nei mercati a un prezzo compreso tra i 3,50 e i 4,50 euro al chilo, a seconda della pezzatura. Ma non sono gli unici ortaggi protagonisti del momento: abbondano i piselli freschi, a 2,50 euro/kg, mentre per le fave, ormai agli sgoccioli della stagione, la domanda è in calo e il prezzo scende attorno a 1,30 euro/kg. A breve dovrebbe arrivare anche la produzione abruzzese dei finocchi, che prenderà il posto di quella campana, ancora presente ma in fase calante, seppur con un ottimo rapporto qualità-prezzo: 1,20 euro/kg. Cresce anche la disponibilità di fagiolini raccolti a mano, provenienti dal Centro e Sud Italia: in questo caso il prezzo varia tra i 3 e i 5 euro/kg. Sul fronte della frutta, iniziano a comparire le primizie estive come pesche, nettarine e angurie, ma il vero protagonista di questa fase di transizione è il melone. Grazie al rialzo delle temperature, infatti, la qualità dei meloni è in netto miglioramento, rendendoli una delle scelte più interessanti del momento.

Non mancano le fragole, sempre presenti nei banchi dei mercati italiani: quelle della Basilicata si attestano intorno ai 4,50 euro/kg, mentre le calabresi, campane e siciliane si trovano a 3,50 euro/kg. In questo caso, il maltempo ha inciso leggermente sui prezzi, ma il confronto con lo scorso anno resta positivo, con un calo del 12,2%. Anche la qualità, assicurano gli esperti, resta ottima. Più stabili invece i limoni, venduti in media a 1,30 euro/kg. Infine, uno sguardo al settore ittico. Le cattive condizioni meteo hanno limitato l'attività di pesca nel Tirreno, ma nonostante questo si segnalano alcune interessanti occasioni d'acquisto. Restano convenienti, ad esempio, il gambero rosa, venduto tra gli 8 e i 10 euro/kg e in calo del 16,7% rispetto al 2024, il tonno rosso, che si attesta tra i 16 e i 20 euro/kg, e le seppie, proposte tra i 10 e i 13 euro/kg. Da segnalare anche il granchio blu, ormai una presenza fissa nei mercati e sempre conveniente: il prezzo medio si aggira attorno ai 3,50 euro/kg.

