Il miele delle Dolomiti Bellunesi ha ufficialmente il suo consorzio

Il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha riconosciuto ufficialmente il Consorzio di tutela del miele delle Dolomiti Bellunesi Dop. È il primo caso in Italia di un consorzio dedicato esclusivamente a una denominazione protetta di miele, una novità che segna un passaggio importante per tutto il comparto apistico nazionale.

Riconosciuto il Consorzio di tutela del miele delle Dolomiti Bellunesi Dop

Il riconoscimento, annunciato con soddisfazione dal Masaf, apre una nuova fase per un prodotto che nasce in un contesto ambientale straordinario come quello delle Dolomiti Bellunesi, dove la flora spontanea e incontaminata e una tradizione apistica radicata da secoli hanno dato vita a un miele riconoscibile, legato al territorio in modo profondo. Il Consorzio avrà ora il compito di vigilare sulla filiera, promuovere il prodotto e tutelarne l'identità, rafforzando i controlli e garantendo maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori.

Un passo che il sottosegretario Luigi D'Eramo ha definito chiaramente come un segnale di impegno da parte del ministero a favore dell'apicoltura italiana, considerata un settore strategico sia dal punto di vista agricolo sia ambientale: «Il riconoscimento di questo Consorzio - sottolinea D'Eramo - è un segnale chiaro dell'impegno del ministero a sostenere l'apicoltura italiana, settore strategico per l'ambiente e l'agricoltura, e a rafforzare i Consorzi di tutela come strumenti chiave per garantire qualità, origine e distintività delle nostre produzioni Dop».

Consorzio di tutela del Miele delle Dolomiti Bellunesi Dop

Via Papa Luciani 1 - 32020 Limana (Bl)

Tel +39 0437 970214

© Riproduzione riservata