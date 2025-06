Il Ministero certifica la Pinsa Romana come patrimonio gastronomico

Con il Decreto Ministeriale dell'11 marzo 2025, la Pinsa Romana è stata ufficialmente riconosciuta come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT) del Lazio. Questo riconoscimento istituzionale sancisce il valore di un prodotto che ha segnato profondamente il panorama della panificazione italiana contemporanea.

Origini della Pinsa Romana e contributo di Corrado Di Marco

La Pinsa Romana è il risultato dell’intuizione di Corrado Di Marco, figura chiave del settore. Nel 2001, alle porte di Roma, è nato un impasto completamente nuovo, frutto di ricerca tecnica, conoscenza panificatoria e visione imprenditoriale. L’idea ha dato origine a una categoria merceologica autonoma, oggi diffusa e apprezzata a livello internazionale.

La Pinsa Romana si distingue per un impasto realizzato con ingredienti selezionati, che garantisce leggerezza, digeribilità e fragranza. Le caratteristiche distintive di questo prodotto lo rendono ideale per consumatori e operatori professionali in cerca di qualità autentica.

Riconoscimento ministeriale come simbolo culturale e gastronomico

L’inclusione nei PAT del Lazio, come previsto dal DM 350/1999, attesta l’importanza della Pinsa Romana come espressione dell’evoluzione socioeconomica e culturale dei territori italiani. Questo inserimento valorizza le radici storiche del prodotto, reinterpretate in una forma contemporanea e riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole.

Il riconoscimento ottenuto conferma l’impegno costante dell’azienda Di Marco verso l’eccellenza agroalimentare, attraverso un percorso di valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano orientato anche alla sostenibilità produttiva.

Una visione pionieristica diventata riferimento globale

L’amministratore delegato Alberto Di Marco ha sottolineato come questo traguardo rappresenti una nuova fase del progetto aziendale. La Pinsa Romana non è soltanto un prodotto, ma un simbolo dell’ingegno italiano, oggi imitato nel mondo ma nato da un’idea autenticamente originale.

«L’ingresso della Pinsa Romana tra i PAT non è per noi un punto di arrivo, ma una nuova partenza, che ci spinge a continuare a custodire con orgoglio l’identità di un prodotto che è, oggi più che mai, simbolo di tradizione, creatività e italianità. Questo riconoscimento è motivo di profondo orgoglio e insieme un tributo indelebile alla visione pionieristica di Corrado Di Marco, alla sua capacità di reinterpretare la tradizione con uno sguardo rivolto al futuro, creando un prodotto autenticamente nuovo, oggi imitato da operatori in ogni parte del mondo ma nato da un’idea originale, tutta italiana».

L’evoluzione della Pinsa Romana dimostra come un prodotto artigianale, nato da una visione chiara e supportato da ricerca costante, possa affermarsi come benchmark qualitativo nel settore della ristorazione e della panificazione artigianale.

