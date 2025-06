Pizza Village 2025: Grana Padano DOP sponsor e ingrediente ufficiale

l Consorzio di Tutela del Grana Padano DOP sarà Main Sponsor del Pizza Village 2025, consolidando il ruolo del formaggio DOP più consumato al mondo come ambasciatore dell’eccellenza agroalimentare italiana. L'iniziativa coinvolge due eventi strategici: a Napoli (1–6 luglio, Mostra d’Oltremare) e a Milano (2–7 settembre, parco di CityLife).

Grana Padano Dop main sponsor al Pizza Village

Pizza Margherita ufficiale con Grana Padano DOP

Durante entrambe le tappe del Pizza Village, il Grana Padano DOP sarà l'ingrediente ufficiale della pizza Margherita del Village, simbolo della cultura gastronomica italiana. Inoltre, numerose pizzerie partecipanti proporranno pizze speciali dedicate al prodotto, valorizzandone le caratteristiche organolettiche e l’elevata versatilità culinaria.

Grana Padano sponsor al Pizza Village 2025

Presenza strategica sul territorio e nei canali digitali

Il Grana Padano DOP sarà presente in diverse aree espositive all’interno del Village, favorendo l’interazione diretta con il pubblico e la conoscenza del prodotto. Parallelamente, la presenza digitale sarà rafforzata attraverso contenuti social, storie e approfondimenti sul valore della filiera controllata e sulla produzione certificata.

Promozione della qualità alimentare italiana nel mondo

Secondo Renato Zaghini, presidente del Consorzio di Tutela Grana Padano, l’obiettivo dell’iniziativa è duplice: «Le eccellenze alimentari italiane sanno fare squadra per valorizzare le loro peculiarità e promuovere la grandezza della propria arte – spiega lo stesso Zaghini – È uno sforzo comune rivolto non solo ai mercati esteri, ma anche sul mercato italiano, dove tracciabilità e qualità dei prodotti sono da tutelare dalle minacce di materie prime non sempre adeguatamente controllate».

© Riproduzione riservata