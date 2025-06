Il Made in Italy protagonista a Taste of London

Dal 18 al 22 giugno 2025, Grana Padano Dop e Prosecco Doc saranno tra i protagonisti dell'edizione 2025 di Taste of London, una delle manifestazioni enogastronomiche più attese del panorama internazionale.

L'evento londinese rappresenta una vetrina d'eccezione per i due prodotti simbolo del Made in Italy, grazie anche al supporto del progetto europeo “Cheers and Cheese to Eu”, volto a promuovere la qualità e l'autenticità delle eccellenze agroalimentari europee.

Masterclass per esaltare l'abbinamento tra formaggio Dop e bollicine italiane

All'interno dell'area espositiva, i visitatori potranno partecipare a masterclass esclusive e percorsi di degustazione guidati da esperti del settore. In particolare, l'enologo e wine communicator Neil Phillips, noto come The Wine Tipster, guiderà il pubblico attraverso un'esperienza sensoriale completa, proponendo diverse tipologie di Prosecco Doc in abbinamento a Grana Padano Dop con differenti stagionature.

Grana Padano protagonista anche oltre Manica

Questa combinazione permette di esaltare le peculiarità organolettiche dei due prodotti, creando un equilibrio unico tra sapidità, freschezza e persistenza aromatica.

Showcooking quotidiani con chef italiani e ospiti speciali

Ad arricchire l'evento saranno gli showcooking quotidiani curati dallo chef Danilo Cortellini, punto di riferimento della cucina italiana nel Regno Unito. Durante le dimostrazioni, verranno preparati piatti originali che mettono in risalto ingredienti italiani di alta qualità, con un'attenzione particolare alla valorizzazione di Grana Padano e Prosecco in cucina.

Grana Padano e Prosecco Doc, un'accoppiata vincente

Ogni giornata sarà ispirata a un tema diverso, con appuntamenti creativi e coinvolgenti:

18 giugno - Zero Sprechi

19 giugno - Pasta Party

20 giugno - Party Like No Other

21 giugno - Super Sexy

22 giugno - Verdure Divertenti

Ospiti internazionali per celebrare i sapori autentici del Made in Italy

Il programma di Taste of London 2025 prevede anche la partecipazione di ospiti internazionali di rilievo. Tra questi Nina Parker, chef e autrice appassionata di cucina italiana (giovedì); Verna Gao, esperta di cucina asiatica (venerdì); Cookingwithbello, creator e autore di ricettari (sabato) e Francesco Mattana, chef italiano (domenica).

L'eleganza di Prosecco Doc in ottimo abbinamento col Grana Padano

Questi protagonisti animeranno lo spazio espositivo con performance live, interazioni con il pubblico e creazioni culinarie ispirate alla fusione tra tradizione gastronomica italiana e influenze contemporanee.

Grana Padano e Prosecco: due icone italiane riconosciute a livello globale

Taste of London 2025 rappresenta un'opportunità unica per rafforzare la presenza internazionale di due prodotti d'eccellenza come Grana Padano Dop, il formaggio Dop più consumato al mondo, e Prosecco Doc, le bollicine italiane più esportate.

La loro presenza all'evento sottolinea l'importanza della valorizzazione del territorio, della qualità certificata e del legame tra cultura, gusto e sostenibilità nel mondo agroalimentare europeo.

