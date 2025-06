Due truck, migliaia di pinse: il tour italiano di Pinsami continua

La seconda edizione di “Pinsami on the Road” è ufficialmente partita e si prepara a conquistare il pubblico italiano durante l'estate 2025. Con oltre 15.000 pinse servite nel 2024 e una forte richiesta della versione Margherita, l’iniziativa si rafforza con un secondo food truck brandizzato, progettato per estendere la presenza territoriale del marchio.

Il food truck di Pinsami

Questa operazione di local marketing esperienziale rappresenta un passo strategico nel consolidamento di Pinsami come riferimento nazionale nel mondo della pinsa di qualità, un prodotto sempre più apprezzato per la sua leggerezza, croccantezza e versatilità gastronomica. «Con Pinsami on the road puntiamo a rafforzare la brand awareness presso i consumatori e a consolidare Pinsami come punto di riferimento per la pinsa di qualità. I nostri food truck non sono solo punti vendita mobili, ma veri e propri strumenti strategici per promuovere in modo esperienziale i nostri valori - leggerezza, gusto, autenticità-. Abbiamo infatti occasione di far gustare la nostra pinsa in tutta la sua versatilità e insieme di interagire in contesti dinamici e ad alta affluenza» dichiara Rossella Palladini, responsabile marketing e comunicazione di Pinsami.

I food truck Pinsami: ambasciatori della pinsa in tutta Italia

La presenza contemporanea di due food truck completamente personalizzati consente di presidiare un numero crescente di eventi ad alta affluenza, aumentando la visibilità del brand e promuovendo direttamente il consumo di pinsa artigianale. Dalla preparazione al momento alla qualità costante del prodotto servito, l’esperienza gastronomica offerta rimane coerente con i valori distintivi di Pinsami: autenticità, gusto italiano e attenzione per il benessere alimentare.

La margherita di Pinsami

I due mezzi, concepiti come vere e proprie cucine itineranti, stanno attraversando il territorio nazionale per partecipare a manifestazioni culturali, musicali e sportive di grande richiamo. Dopo la presenza a eventi come il Carnevale di Cento, il Vinitaly e il Gran Premio di Imola, le prossime tappe del tour 2025 includono appuntamenti di alto profilo come il concerto di Ligabue al Campovolo, la Coppa del Mondo di Mountain Bike in Val di Sole, i Mondiali di Muay Thai a Verona e, in chiusura, il MotoGP di Misano.

Summer Vibes: il concorso che trasforma i fan in creator

Novità della stagione 2025 è il concorso Summer Vibes, un’iniziativa di marketing partecipativo pensata per coinvolgere attivamente i consumatori e rafforzare il posizionamento di Pinsami come brand fresco, dinamico e in sintonia con il lifestyle estivo.

Una pinsa estiva alla verdure

Dal 17 giugno al 13 luglio 2025, gli amanti della pinsa sono invitati a creare la propria pinsa estiva personalizzata, utilizzando la base Pinsami, e a condividere la foto con il tag @pinsami_italia e l’hashtag ufficiale #LaverapinsaèPinsami. Il concorso rappresenta un perfetto esempio di user generated content strategy, volto a stimolare la creatività degli utenti e a consolidare il legame emozionale con il brand. In palio, esperienze musicali uniche, come l’accesso ai concerti estivi presso l’Arena della Versilia, con artisti italiani di punta.

Una strategia integrata tra territorio, digital e qualità del prodotto

Il progetto Pinsami on the Road dimostra una forte coerenza tra comunicazione offline e digitale, grazie a un mix vincente di esperienze culinarie dal vivo e interazione social. L’obiettivo è duplice: da un lato, diffondere la cultura della pinsa artigianale in contesti dinamici e popolari; dall’altro, coinvolgere i consumatori in modo attivo, trasformandoli in protagonisti della narrazione del marchio.

Le basi per pinsa di Pinsami

«Il concorso è un’iniziativa di marketing partecipativo e di user generated content strategy. Vogliamo stimolare la creatività degli utenti, generare contenuti autentici, rafforzare il legame emozionale con il nostro brand e avviare una conversazione diretta con il nostro pubblico» prosegue Rossella Palladini. «L’iniziativa intende anche rafforzare il posizionamento di Pinsami come marchio giovane, fresco e connesso al lifestyle contemporaneo, legando la pinsa a momenti felici, estivi e condivisi». La presenza fisica dei food truck brandizzati, affiancata da una campagna digital ben strutturata, contribuisce a potenziare la brand awareness e a far emergere le qualità distintive del prodotto: una base croccante, leggera e pronta da farcire secondo i propri gusti.

Collaborazioni strategiche e garanzia di qualità

Il progetto è realizzato in collaborazione con Nunu’s, azienda trentina specializzata nella gestione della ristorazione per eventi di grande scala. La partnership assicura una gestione professionale e attenta, garantendo che ogni pinsa sia preparata in modo impeccabile, secondo gli standard elevati che contraddistinguono il marchio Pinsami. Grazie a questa sinergia, i food truck diventano veri ambasciatori del gusto italiano, valorizzando la pinsa come simbolo di convivialità e qualità.

La pinsa diventa protagonista dell’estate 2025

Attraverso l’iniziativa Pinsami on the Road 2025, il brand emiliano consolida la propria posizione nel settore della ristorazione mobile e rafforza la sua presenza nei principali eventi italiani. Unendo la qualità della pinsa artigianale all’efficacia del marketing esperienziale e della partecipazione digitale, Pinsami si propone come punto di riferimento per chi cerca gusto autentico, leggerezza e divertimento condiviso.

Pinsami

Via Marino Mazzacurati, 13b 42122 Reggio Emilia (Re)

Tel +39 0522 18498

