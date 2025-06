Campovolo, Rimini, New York: l'estate dell’Aceto Balsamico di Modena IGP

L’Aceto Balsamico di Modena IGP sarà protagonista durante il concerto di Luciano Ligabue dedicato ai 30 anni di “Certe Notti”. Sabato 21 giugno, presso la RCF Arena di Reggio Emilia, il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena offrirà un’esperienza sensoriale unica grazie a un’area hospitality dedicata.

Un drink analcolico e rinfrescante, a base di Aceto Balsamico di Modena IGP e ciliegia

In questo spazio, l’Oro Nero di Modena non sarà solo un condimento, ma una bevanda analcolica, a base di aceto balsamico e ciliegia, studiata per rinfrescare e preparare il pubblico a una serata musicale coinvolgente. Questo abbinamento tra musica e gusto valorizza l’identità territoriale e il patrimonio culturale legato al celebre condimento emiliano.

Presenza all’Italian Global Series Festival tra Rimini e Riccione

Immediatamente dopo l’evento di Reggio Emilia, l’Aceto Balsamico di Modena IGP sarà tra le eccellenze rappresentate all’inaugurale Italian Global Series Festival, in programma dal 23 al 28?giugno tra Rimini e Riccione. Questo festival internazionale, dedicato alle serie TV, è promosso dall’Associazione Produttori Audiovisivi con il supporto del Ministero della Cultura, SIAE e AGIS.

Aceto Balsamico di Modena IGP

L’aceto balsamico prenderà parte alla cena di gala inaugurale al Teatro Galli, agli aperitivi esclusivi sulla Terrazza del Palacongressi e a una serata finale in spiaggia, portando in scena la sua versatilità come ingrediente protagonista in cocktail creativi e abbinamenti gourmet.

Valorizzazione dell’identità Made in Italy e IGP

«L’Aceto Balsamico di Modena IGP è un simbolo del Made in Italy nel mondo - dichiara Cesare Mazzetti Presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena - ed è anche il prodotto a Indicazione Geografica Italiana che gode della maggior quota di esportazione, con il 93% del volume prodotto, esportato in 130 paesi nel mondo. Come Consorzio abbiamo il dovere della difesa e tutela del prodotto, ma anche quello di dare valore a questa notorietà attraverso azioni di promozione come la partecipazione ad eventi e fiere per incontrare il grande pubblico e gli operatori così da mettere in evidenza il patrimonio di storia e cultura che si cela dietro una goccia di autentico Aceto Balsamico di Modena IGP, senza tralasciare – conclude Mazzetti - il valore economico e sociale che rappresenta per il territorio».

Cesarre Mazzetti, presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

L’impegno del Consorzio si concentra non solo sulla tutela della filiera, ma anche sulla promozione, organizzando eventi e partecipando a fiere internazionali per diffondere la storia, la cultura e il valore economico che una singola goccia di balsamico porta con sé.

Formazione e turismo delle Indicazioni Geografiche

Nei giorni del 12 e 13 giugno si sono tenuti corsi formativi dedicati alla figura del “Giudice Addestrato” e del “Giudice Sensoriale”, grazie all’Associazione Italiana Balsamico, presso la sede del Consorzio a Modena. La formazione professionale valorizza le competenze legate alla degustazione e alla conoscenza sensoriale dell’aceto balsamico.

La formazione professionale valorizza le competenze legate all‘Aceto Balsamico di Modena IGP

Mercoledì 25 giugno l’evento organizzato dalla Fondazione Qualivita ed Origin Italia metterà al centro il valore del turismo legato alle Indicazioni Geografiche, con il Consorzio protagonista della case history “Acetaie Aperte”: un progetto che nel 2025 raggiungerà la sua ventitreesima edizione, valorizzando il legame tra prodotto e territorio.

Presenza internazionale al Summer Fancy Food Show di New York

Alla fine di giugno, il Consorzio parteciperà, insieme al gruppo “Terre del Balsamico”, al prestigioso Summer Fancy Food Show di New York. La manifestazione, tra le più importanti del settore Food & Beverage, ospiterà iniziative sia in loco che fuori salone per promuovere l’Aceto Balsamico di Modena IGP e quello Tradizionale di Modena DOP.

Le botti dove invecchia l‘Aceto Balsamico di Modena IGP

L’obiettivo è consolidare la presenza internazionale, rafforzare il posizionamento sul mercato USA e far conoscere la qualità, la filosofia e la cultura che rendono unico questo condimento mondiale.

Dalla musica all’audio­visual, dalla formazione specialistica al turismo enogastronomico, fino alla presenza green e internazionale, l’Aceto Balsamico di Modena IGP attraversa l’estate come simbolo di eccellenza, cultura e gusto.

Ogni evento rappresenta un’occasione per sottolineare l’identità, la qualità e il valore del marchio, confermando il ruolo dell’Oro Nero di Modena come autentico ambasciatore del Made in Italy nel mondo.

