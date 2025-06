“Buonissimi”, quando la cucina diventa strumento di solidarietà

Quando la cucina incontra la solidarietà, si creano occasioni capaci di generare valore autentico. La VII edizione di Buonissimi, l’evento di beneficenza gastronomica promosso da OPEN OdV (Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma), ha rappresentato un momento di grande significato. Anche quest’anno, D’Amico ha confermato il proprio ruolo di partner attivo dell’iniziativa, contribuendo in modo concreto al sostegno della ricerca oncologica pediatrica.

Ottimo successo per Buonissimi di D'Amico

Buonissimi 2025: un evento che fa bene due volte

La serata si è svolta in un’atmosfera coinvolgente, dove l’eccellenza culinaria ha incontrato il desiderio condiviso di promuovere una causa di grande importanza. Profumi, emozioni e sorrisi hanno caratterizzato un evento capace di unire pubblico, chef e sostenitori sotto il segno della solidarietà concreta.

Attraverso la partecipazione attiva di aziende sensibili al tema, come il Gruppo D’Amico, Buonissimi conferma il proprio valore sociale, trasformando un’esperienza gastronomica in una vera e propria azione di supporto.

«Iniziative come Buonissimi ci ricordano che ogni gesto, anche il più semplice, può fare la differenza. Il nostro contributo è fatto di ascolto, partecipazione e responsabilità. Siamo orgogliosi di mettere la nostra passione al servizio di una causa così importante, vicina al cuore di tutti noi» ha dichiarato Maria D’Amico, marketing & sustainability manager del Gruppo D’Amico

D’Amico: un impegno verso la responsabilità sociale

Per D’Amico, essere impresa significa anche saper svolgere un ruolo attivo all’interno della collettività. L’azienda si distingue non solo per la qualità dei suoi prodotti, ma anche per l’attenzione costante ai temi di responsabilità sociale d’impresa. Partecipare a eventi come Buonissimi rappresenta un modo concreto per rafforzare i legami con il territorio, sostenere chi è in difficoltà e promuovere una cultura di solidarietà aziendale.

Sostenere la ricerca per costruire il futuro

I fondi raccolti durante la VII edizione di Buonissimi saranno destinati a finanziare progetti di ricerca avanzata, l’acquisto di strumenti diagnostici e lo sviluppo di terapie all’avanguardia per i bambini colpiti da malattie oncologiche. Un gesto che ha un impatto reale e duraturo.

D’Amico ribadisce così il proprio sostegno a una causa che tocca profondamente l’animo umano, contribuendo a costruire un futuro in cui gastronomia e ricerca possano continuare a camminare insieme per il bene della collettività.

