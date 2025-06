Menu degli Azzurri: la pinsa Di Marco in tre nuove ricette per Italia-Moldova

Fino al 9 giugno Di Marco, creatore della celebre pinsa romana, lancia un progetto esclusivo in occasione della partita Italia–Moldova, in programma il 9 giugno a Reggio Emilia. In qualità di Official Partner delle Nazionali italiane di calcio, l’azienda presenta il Menu degli Azzurri nei Bar Atlantic Esselunga dell’Emilia-Romagna: tre ricette originali che uniscono gusto, qualità e passione sportiva.

Corrado Di Marco

Tre ricette di pinsa per un'esperienza italiana unica

L’iniziativa propone tre nuove varianti della pinsa Di Marco, inventata dal patron Corrado, pensate per valorizzare l’identità italiana e coinvolgere i tifosi in un momento di convivialità condivisa. Un modo goloso per vivere l’attesa della partita e sentirsi un po’ tutti parte della squadra.

La Pinsa di Di Marco

Queste le tre nuove proposte:

La Tricolore : simbolo dell’Italia e dei suoi sapori, questa pinsa è preparata con pomodoro, mozzarella, olio extravergine d’oliva e basilico fresco . Un richiamo diretto ai colori della bandiera e alla semplicità della cucina mediterranea.

: simbolo dell’Italia e dei suoi sapori, questa pinsa è preparata con . Un richiamo diretto ai colori della bandiera e alla semplicità della cucina mediterranea. La Tifosa : vivace e colorata, è dedicata agli appassionati di calcio. La combinazione di pomodorini misti, olive taggiasche, olio Evo e basilico offre un’esplosione di freschezza e gusto.

: vivace e colorata, è dedicata agli appassionati di calcio. La combinazione di offre un’esplosione di freschezza e gusto. La Bomber: pensata per chi ama i sapori decisi, questa pinsa presenta un mix intenso di salsiccia, friarielli e scamorza affumicata, per un’esperienza ricca e appagante.

Pausa di qualità nei Bar Atlantic Esselunga

La collaborazione con Esselunga e i suoi Bar Atlantic, luoghi simbolo della pausa veloce ma di qualità, consolida la presenza della pinsa Di Marco anche nel consumo fuori casa. L’obiettivo è offrire un momento di gusto e condivisione, valorizzando il legame tra cibo, territorio e passione sportiva.

Un legame forte con la cultura gastronomica italiana

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella missione di Di Marco: promuovere una cultura gastronomica italiana autentica, basata su qualità, artigianalità e valori condivisi. La pinsa, leggera, croccante e altamente digeribile, si conferma protagonista della tavola, capace di unire tifosi e buongustai in un’unica esperienza di sapore e appartenenza.

Di Marco Corrado

Via Monte Nero 2/3 - 00012 Colleverde (Rm)

Tel +39 0774 363847

