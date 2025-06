Paolo Parisi presenta a Milano la nuova campagna delle sue uova

Il produttore toscano di uova Paolo Parisi - che per la sua visione anticonformista ha creato un'economia circolare grazie alla valorizzazione dei sottoprodotti in modo da rigenerare il suolo e abbandonare i compromessi dell'agricoltura intensiva e, poi, con una famosa foto di Oliviero Toscani, divenne protagonista del manifesto “Cerco il pelo nell'uovo” - sceglie Milano per presentare la nuova campagna delle sue uova.

Uova Parisi, a Milano la nuova campagna con una gallina in testa

Una campagna che è l'evoluzione di un racconto visivo e personale che ha segnato l'identità del brand dell'azienda agricola Le Macchie sin dalle origini. Tutto comincia da un'amicizia: quella tra Paolo Parisi e Oliviero Toscani. Paolo è affascinato dal fotografo, lo rincorre fino a ritrovarlo in Toscana, terra d'adozione per entrambi. La vera svolta, però, arriva quando Toscani lo fotografa al Superstudio di Milano: Paolo a petto nudo, affiancato da un uovo. Le due forme si assomigliano nel gioco visivo e, così, nasce il manifesto: “Cerco il pelo nell'uovo”. Una frase che diventa simbolo della filosofia Parisi: essere pignoli, desiderare l'impossibile, cercare l'eccellenza; mentre l'immagine diventa iconica e segnerà il destino dell'azienda Le Macchie - a Usigliano Di Lari, a 10 km dal mare, nell'entroterra pisano -, che da 14 ettari arriverà agli attuali 120 ettari, allevando galline di razza livornese, bovini di razza angus, maiale nero: un allevamento esemplare che adesso porta avanti il figlio Filippo insieme alla moglie Chiara.

E, così, a Milano - dove, probabilmente nasce la leggenda Parisi -, in un locale nel cuore dell'iconico quartiere dei Navigli, Elita Bar che ha fatto degustare anche il famoso uovo al tegamino, affiancato dal figlio Filippo, Paolo ha presentato la nuova immagine che ne raccoglie l'eredità dell'epopea Toscani e, con lo stesso spirito, rilancia con una gallina in testa. Un'immagine surreale e ironica, che racconta un'altra impossibilità finalmente realizzata: forse, questa volta, la gallina ha davvero scambiato Parisi per un uovo e l'ha covato? Un'inversione giocosa del mito che porta con sé un nuovo claim: «È nato prima l'uovo o Paolo Parisi?». La nuova campagna è firmata dallo Studio Cucù: «È stata una grande sfida - dice il cofondatore di Cucù, Fabrizio Spucches, autore dello scatto - perché il nostro studio è formato da creativi cresciuti nella scuola di Oliviero Toscani. Riprendere un packaging così iconico realizzato da lui tanti anni fa, insieme alla nuova generazione dell'azienda che vede in prima linea Filippo e Chiara Parisi, è una grande emozione».

Filippo e Chiara, oggi, rappresentano la nuova generazione dell'azienda Le Macchie, portando avanti un progetto unico, che unisce eccellenza produttiva, rispetto della natura e una visione del lavoro agricolo profondamente contemporanea. Paolo Parisi ha ideato un uovo unico per gusto, qualità e valore nutrizionale, nutrendo le galline con latte fresco appena munto. Questo alimento, ad alto valore biologico, apporta tutta la proteina animale che la dieta delle galline richiede. L'uovo Parisi è più saporito, sano, asciutto. È ideale per cucinare grazie alla sua struttura e resa. Le galline sono Livornesi bianche, più adatte rispetto alle altre ovaiole alla vita ruspante, resistenti e vivaci, allevate all'aperto in completa libertà. L'uovo assoluto nasce da un'idea semplice ma ambiziosa: rendere perfetto anche il piatto più umile, come un uovo al tegamino.

Parisi applica il concetto dell'assoluto a fare le cose quotidiane nel modo migliore possibile, con amore e dedizione, senza compromessi. È un innovatore dell'agricoltura e della cucina, il suo approccio è artigianale e visionario, con pochi mezzi e grandi idee. Le Macchie è un progetto agricolo-familiare nato oltre quarant'anni fa da un desiderio di riconnessione profonda con la natura. Si basa su una visione olistica in cui uomo, allevamento e ambiente vivono in simbiosi, generando valore ecologico, sociale e alimentare. L'obiettivo è invertire la logica dello sfruttamento, producendo biodiversità e humus anziché solo profitto.

Gli animali sono allevati in libertà, al pascolo, seguendo i propri ritmi naturali e le relazioni ambientali. La qualità delle carni nasce dal tempo, dal rispetto del ciclo biologico e dal benessere psicofisico, non solo dalla dieta. Gli animali ricevono un'alimentazione coerente con la loro natura (erba per erbivori, cereali di qualità per suini e pollame). I grassi nobili, frutto di una crescita lenta e naturale, conferiscono complessità nutrizionale e gusto eccellente. L'allevamento è brado, con razze adatte alla vita libera. Le Macchie sperimenta anche con fonti alternative di proteine (insetti, microfauna) e sfrutta le risorse del territorio senza chimica né meccanizzazione. Alla produzione di uova è stata aggiunta anche quella di pasta, in particolare tagliatelle, panettoni, salumi di maiale della razza Cinta Senese. Tutto reperibile nelle boutique alimentari di tutta Italia.

