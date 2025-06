Caffè Vergnano, ricavi in crescita del 17,5%: nel 2024 sfiorati i 125 milioni

Nel 2024, Caffè Vergnano ha chiuso l'esercizio con un fatturato di 124,7 milioni di euro, in crescita del 17,5% rispetto ai 106 milioni del 2023 e del 44% rispetto agli 87 milioni del 2021. Una traiettoria netta, che racconta la solidità del modello industriale della torrefazione di Santena (To), tra le più antiche d'Italia, e la sua capacità di mantenere un equilibrio tra i diversi canali di vendita, in un contesto globale ancora segnato da dinamiche incerte.

Caffè Vergnano cresce ancora: +17,5% nel 2024 e ricavi a 124,7 milioni

La crescita, spiegano dall'azienda, è il frutto di una strategia organica che non ha mai perso di vista i pilastri fondanti: qualità del prodotto, investimento nel capitale umano e uno sviluppo coerente con i propri valori. Soltanto nel 2024 sono stati investiti oltre 8 milioni di euro, che portano a circa 27 milioni il totale nell'ultimo triennio. Risorse destinate al rafforzamento produttivo, infrastrutturale, alla sostenibilità e alla comunicazione, con un unico obiettivo: rafforzare il posizionamento di Caffè Vergnano come ambasciatore dell'espresso italiano nel mondo. «I risultati positivi registrati nel bilancio 2024 confermano la solidità della nostra visione imprenditoriale e la validità delle scelte compiute, che si fondano su valori chiari e condivisi: la tutela della qualità senza compromessi, l'impegno concreto nella sostenibilità, l'attenzione verso i nostri clienti e la cura verso le persone che compongono la nostra squadra - ha dichiarato Carolina Vergnano, amministratrice delegata dell'azienda. Questi traguardi assumono un significato ancora più rilevante se letti nel contesto di un anno particolarmente dinamico per il nostro settore, segnato da un eccezionale aumento dei costi delle materie prime. Guardiamo al 2025 con rinnovato slancio: sarà un anno impegnativo, ma anche ricco di opportunità per consolidare i frutti degli investimenti avviati. Continueremo a costruire una crescita sostenibile e duratura, guidati da scelte strategiche coraggiose e da una visione di lungo periodo, convinti che sia questa la strada per generare valore per tutti i nostri stakeholder».

A trainare il bilancio è stato un mix ben calibrato tra canali e mercati. Il retail Italia ha registrato 38,6 milioni di euro di ricavi, con un +24% rispetto all'anno precedente, confermandosi un pilastro della presenza del brand nella vita quotidiana degli italiani, anche nella grande distribuzione. L'horeca Italia, invece, ha mantenuto il suo ruolo centrale con 42 milioni di euro (+8%), grazie a un modello distributivo capillare e ibrido: 34 depositi e oltre 7.000 tra bar e ristoranti serviti porta-a-porta, supportati anche dall'attività formativa dell'Accademia Vergnano, oggi riconosciuta come SCAPremier Training Campus dalla Specialty Coffee Association. Decisivo anche l'export, che ha toccato i 32,8 milioni di euro, in crescita del 33% sul 2023. Caffè Vergnano esporta oggi in oltre 90 Paesi, con una presenza forte negli Stati Uniti, in Francia, Germania, Polonia e Grecia. In questo contesto gioca un ruolo chiave la partnership con Coca-Cola Hbc, attiva dal 2021 in 29 Paesi (Italia esclusa), che ha permesso all'azienda di consolidare la distribuzione internazionale e penetrare nuovi mercati. La forza di questa alleanza sta nella capacità di fondere l'identità autentica del marchio con la macchina operativa di Coca-Cola HBC, mantenendo coerenza e continuità con il dna del brand.

Carolina Vergnano, amministratrice delegata dell'azienda

Anche sul fronte produttivo, il 2024 ha segnato un passaggio importante. La produzione resta completamente localizzata in Piemonte, tra gli stabilimenti di Santena e il polo industriale di Valfenera, inaugurato nel 2022. Una superficie di 80mila mq, suddivisa tra aree di stoccaggio, produzione e logistica. A supporto del fabbisogno energetico, è stato inoltre installato un impianto fotovoltaico, in linea con l'impegno verso l'ambiente e l'efficienza. Tra le innovazioni più rilevanti dell'anno spiccano anche le due nuove linee per la produzione di cialde, progettate per ridurre la dimensione del packaging e quindi l'impatto ambientale sia in fase di produzione (meno CO2) sia nella logistica, grazie a un uso più razionale dello spazio. A fianco dello sviluppo produttivo e distributivo, è proseguito il lavoro sull'identità del marchio. Nel 2025 è stato lanciato il nuovo concept “Perché il tempo conta”, punto di partenza di una campagna che punta a valorizzare il caffè come rito quotidiano, momento autentico e condiviso. Il progetto, nato da un percorso di riflessione profonda sull'essenza del brand, ha dato vita anche al nuovo spot televisivo lanciato a febbraio, rafforzando la visibilità e l'attrattività del marchio, soprattutto sui mercati internazionali.

Un altro tassello nella strategia di crescita è rappresentato dalle caffetterie a marchio “Caffè Vergnano 1882”, che nel mondo sono oggi 185, di cui 10 nuove aperture nel 2024. Spazi che non sono semplici punti vendita, ma veri luoghi di esperienza e cultura del caffè, coerenti con i valori aziendali. Infine, l'anno appena concluso ha visto un nuovo sviluppo del progetto Women in Coffee, nato nel 2018 in collaborazione con la International women in coffee alliance per sostenere le donne coltivatrici nei Paesi produttori. Nel tempo, il progetto è cresciuto fino a diventare un contenitore vivo di iniziative sull'empowerment femminile, tra cui “Il coraggio di.”, una giornata organizzata a Torino con il supporto dell'Associazione Adisco. L'evento ha raccolto grande partecipazione, dando spazio alle storie di donne capaci di affrontare sfide personali e professionali con determinazione. Oggi il progetto conta 80 punti vendita in Italia e 17 all'estero, confermandosi una delle espressioni più autentiche dell'impegno dell'azienda per l'inclusione, la sostenibilità sociale e la qualità.

Caffè Vergnano

Via Asti 38 - 10026 Santena (To)

Tel +39 011 945 5111

© Riproduzione riservata