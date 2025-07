Ferrero continua gli acquisti: si espande in Francia con Cpk e Carambar

Ferrero, gruppo leader nel settore dolciario mondiale, prosegue la sua strategia di crescita con l’acquisizione di Cpk, realtà francese proprietaria di marchi storici come Carambar, le caramelle Krema e il cioccolato Poulain. L’operazione, annunciata da Eurazeo - fondo di investimento francese attuale maggior azionista di Cpk - è prevista per il quarto trimestre del 2025, con l’iter di approvazione delle autorità antitrust ancora in corso.

Le caramelle Carambar

Profilo di Cpk: marchi e produzione nel settore dolciario francese

Cpk, acronimo di Carambar Poulain Krema, è nato nel 2017 dalla fusione di 14 marchi acquisiti dal gruppo americano Mondelez con la società Lamy Lutti. Attivo nella produzione di caramelle, cioccolato al latte e dolciumi nazionali, il gruppo impiega oltre 900 addetti distribuiti su tre stabilimenti produttivi e un laboratorio in Francia, mantenendo una posizione rilevante nel mercato dolciario locale.

Strategia globale di Ferrero: rafforzamento nel mercato dolciario e cerealicolo

L’acquisizione di Cpk si inserisce in un percorso di espansione internazionale di Ferrero, che di recente ha completato l’acquisto del gruppo americano WK Kellogg, noto per cereali da colazione come Corn Flakes, Froot Loops e Rice Krispies. Con queste operazioni, Ferrero mira a consolidare la propria presenza sia nel mercato europeo del dolciario sia in quello nordamericano dei cereali.

Dichiarazioni ufficiali e prospettive future

Amandine Ayrem, partner di Eurazeo, ha sottolineato come il passaggio sotto il controllo di Ferrero garantirà a Cpk la possibilità di svilupparsi all’interno di un progetto industriale a respiro globale, offrendo nuove opportunità di crescita e valorizzazione dei marchi storici.

