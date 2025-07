La nuova colazione Galup: fette biscottate, biscotti e confetture d’autore

La storica azienda piemontese Galup, celebre per i suoi panettoni e dolci tradizionali, arricchisce la sua gamma con una proposta innovativa per la colazione, una carezza dal gusto autentico con nuove fette biscottate, confetture innovative, biscotti profumati e una mise en place raffinata.

Cuor di Fette ai Cereali Antichi: le nuove fette biscottate

Le nuove fette biscottate sono le Cuor di Fette ai Cereali Antichi, un’evoluzione delle classiche fette biscottate, pensate per chi desidera una colazione equilibrata senza rinunciare al gusto. Sono caratterizzate da una leggerezza eccezionale, frutto di una lunga lavorazione artigianale e di una lievitazione lenta che conferisce loro una croccantezza unica.

I nuovi biscotti Galup

Tra gli ingredienti principali troviamo: farro monococco, dicocco e spelta: varietà antiche di grano ricche di proprietà nutritive, segale integrale: per un apporto di fibre naturali e semi di miglio, lino e girasole: che arricchiscono il profilo nutrizionale.

Le nuove confetture extra di frutta Galup

Per completare l'esperienza della colazione golosa, Galup ha pensato anche all'accompagnamento ideale con delle confetture extra di frutta, che da sempre rappresentano l'eccellenza dell'azienda. Ecco allora che, nello stesso vasetto, i fichi si accompagnano alle mandorle, le pere ai limoni, le pesche al cacao e agli amaretti. Non contengono pectina e alla frutta, presente in alta percentuale (120g di frutta per 100g di prodotto), viene aggiunto solo zucchero di canna.

La mise en place esclusiva in ceramica Besio 1842

Per rendere la tavola ancora più speciale, l’azienda propone una tazza e un piattino in ceramica realizzati in collaborazione con Besio 1842, eccellenza artigiana di Mondovì specializzata nella lavorazione ceramica. Le delicate decorazioni dei piatti e delle tazze, fatte a mano con stampi in spugna, tipiche della ceramica monregalese, unite al motto aziendale “A le propi galup” e al marchio, capeggiante sulle tazze, renderanno la colazione un piccolo lusso.

Nuovi biscotti al limone e cocco per la Linea dei Piaceri Quotidiani

Ad ampliare la Linea dei Piaceri Quotidiani due nuove referenze, al limone e al cocco, che vanno invece ad aggiungersi ai tradizionali Biscotti Galup al mais, alla cannella, al cacao e alla nocciola.

di Piera Genta

